Sergio Canales, proveniente del Real Betis de España, fue presentado por Rayados de Monterrey, en una conferencia de prensa en el Estadio del Gigante de Acero, en donde los medios de comunicación y público se hicieron presentes para conocer a su flamante fichaje en el fútbol mexicano.

En la rueda de prensa junto al presidente deportivo de Rayados, el ‘Tato’ Noriega, el español agradeció la confianza que el brindó el club y aseguró que tiene ganas de lograr grandes cosas con la escuadra mexicana. “Me gustaría agradecerte por la confianza (al ‘Tato’), no ha sido fácil, tanto tú, la directiva y la afición me mostraron muchísimo cariño en todo momento, estoy muy feliz de estar aquí, vengo con una ambición muy grande, con unas ganas tremendas”, mencionó al respecto.

“He hablado con un compañero ya y me ha mostrado las ganas de ganar, las ganas de hacer las cosas bien. Vengo a un sitio con unos valores humanos que son fundamentales y creo que es parte del éxito y bueno, muy orgulloso de pertenecer al Monterrey y espero conseguir grandes cosas todos juntos, seguro que vienen grandes éxitos”, añadió.

Consultado sobre el impacto nacional e internacional de su llegada a un club mexicano como el Monterrey y sobre el recibimiento de la afición, Canales respondió: “Estoy muy agradecido, la verdad que muy ilusionado, me ha encantado el recibimiento y las muestras de cariño. También la exigencia que noto que hay a mi alrededor, me encantan ese tipo de retos. Voy a dar el máximo, a ayudar al equipo y a empezar ya, tengo ganas de aclimatarme, de estar con mis compañeros y voy a intentar devolver el cariño que me han brindado”.

Sergio Canales nuevo refuerzo del Monterrey ( foto: Club Monterrey)

Otro tema importante que habló Canales fue el primer contacto que hubo con la directiva, y qué fue lo que más le llamó la atención para venir a la Liga MX. “La verdad que me gustó mucho la ambición que me mostraron con el proyecto, por seguir creciendo y por ganar grandes cosas. Me gustó muchísimo desde la primera reunión, el trato que hemos tenido a nivel humano. Me ha encantado tanto el trato con mi familia como conmigo, mucho cariño, mucha confianza y este reto que tengo por delante es muy bueno y muy ilusionante”, aseveró.

Por último le preguntaron acerca de que le viene aportar al club Rayados de Monterrey, esto fue lo que dijo el español. “Los últimos años me he adaptado a diferentes posiciones, creo que puedo ayudar a tener mucha movilidad, quiero siempre la pelota, intentar a través de la pelota generar ocasiones, creo que es verdad que siempre quiero buscar gol, tengo esa mentalidad pero sobre todo más generador de ocasiones, intentar a ayudar al equipo a salir con balón. En los últimos años he cogido la capacidad de estar en las dos áreas con dinamismo. También es un deporte colectivo y los compañeros también son los que me van a ayudar a ayudarles a sacar la mejor versión de cada uno”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.