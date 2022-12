En el Estadio Universitario, Tigres vs. Mazatlán juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el Grupo B de la Copa Sky 2022 (Copa por México) este martes. El partido, que servirá como preparación para el torneo Clausura 2023, arrancará a las 9:00 de la noche (hora local) y 10:00 pm (hora peruana), además de ser transmitido por las señales de Sky Sports, TUDN, Nu9eve, ViX y Televisa Deportes para América Latina, mientras que TUDN USA será la señal encargada pasar el duelo en Estados Unidos. Revisa la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte en las siguientes líneas.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Tigres y Mazatlán.

Con el objetivo de llegar de la mejor forma al Clausura 2023, Tigres y Mazatlán se medirán en un torneo de preparación en el que dirán presente diez equipos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Universitario de Nuevo León.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Mazatlán?

México: 9:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 11:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 0:00 (miércoles 14 de diciembre)

España: 4:00 a.m. (miércoles 14 de diciembre)

Tigres vs. Mazatlán: canales de transmisión

El Tigres vs. Mazatlán será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Universitario de Nuevo León y será transmitido en México, por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN.com, TUDN App y TUDN USA.

¿Cómo llegan Tigres y Mazatlán?

Tras la salida de Miguel Herrera del banquillo de Tigres, Diego Cocca fue el elegido por la directiva universitaria para hacerse cargo del equipo. Y ya pronto será el estreno del argentino, nada menos que ante Mazatlán.

“La experiencia me ha demostrado que cuando tuve que dirigir a jugadores de experiencia y jerarquía es mucho más fácil. No tengo duda que estos jugadores de jerarquía quieren ganar y será mucho mas fácil”, señaló un emocionado Cocca en el día de su presentación oficial.

Con Cocca, Tigres buscará mejorar la campaña anterior, en la que solo llegó a cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Pachuca, que sería campeón más adelante. Hasta el momento, el único refuerzo que ha confirmado Tigres es Fernando Gorriarán, mediocampista que estuvo recientemente en Santos Laguna.

Al frente estará Mazatlán, que cuenta en el banquillo con Gabriel Caballero y que en el Apertura 2022 se ubicó en el decimocuarto casillero de la etapa regular y quedó cerca de la zona de reclasificación.

¿Dónde juegan Tigres vs. Mazatlán?





