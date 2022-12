Brasil está en busca de un nuevo director técnico tras la salida anunciada de Tite quien finalizó su proceso tras caer en cuartos de final del Mundial Qatar 2022 enfrentando a Croacia. Los nombres que se barajan para asumir el cargo han dado la vuelta al mundo. Según lo publicado por el portal UOL, Carlo Ancelotti es parte de las opciones en lo que sería su primera experiencia en un combinado nacional.

La información de UOL, señala que el estratega italiano fue tanteado el pasado mes de octubre por miembros de la CBF. A diferencia de Pep Guardiola, viejo anhelo de Brasil con el que también hablaron pero que acaba de firmar su renovación con el City hasta 2025, Carlo Ancelotti, siempre según la citada información, “se mostró abierto a seguir adelante con las conversaciones y, dependiendo del proyecto presentado, abrir negociaciones concretas”.

Con Real Madrid tiene contrato hasta junio de 2024 y su intención es acabar la temporada aunque con el cargo libre, el panorama podría dar cierto cambio. Desde la CBF se busca un entrenador de perfil moderno y con experiencia en clubes del mundo.

La posibilidad de elegir un seleccionador extranjero está ganando cada vez más enteros a pesar de que Fernando Diniz, técnico del Fluminense, parecía uno de los mejor colocados para relevar a Tite. En Brasil también se ha especulado con que Jügen Klopp, ahora en el Liverpool, podría estar entre los candidatos al banquillo de la ‘canarinha’.





Las palabras que lo alejarían de la ‘Canarinha’

La información procedente de Brasil se encarga de señalar que el director técnico se encuentra abierto a escuchar la oferta. Sin embargo, esto no encaja con las declaraciones del DT italiano quien aseguró en diversas ocasiones que se retirará de los banquillos al finalizar su etapa en Real Madrid.

Carletto también dijo que no se siente atraído por dirigir a una Selección. Ya en el 2018 rechazó a Italia: “Sería un trabajo completamente diferente. Quiero continuar entrenando en clubes. Todavía disfruto entrenar y trabajar todos los días”, apuntó entonces.

Hace unos meses, Ancelotti abundó en esa opinión. “Tengo que ser honesto, a mí me gusta el día a día, hasta que no cambie ese chip en mi cabeza no entrenaré una selección porque no me gusta trabajar tres veces al año”, dijo en rueda de prensa abordando esta temática.





