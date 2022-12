La selección de Croacia nuevamente está en las semifinales de una Copa del Mundo y ahora se alista para enfrentar a Argentina, considerada favorita al título desde antes del inicio del certamen. En la previa del partido, el entrenador del combinado croata, Zlatko Dalic, hizo un análisis de lo que podría verse en el campo y se refirió a Lionel Messi.

Si bien el experimentado estratega bosnio tuvo palabras de elogio para la ‘Pulga’, también mencionó algunas deficiencias que tiene el deportista cuando pisa la cancha. “No corre mucho, tampoco lo hace atrás de la pelota, sino que espera y recibe con toda la fuerza y energía”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

“No defiende y no tenemos que dejar que reciba el balón, porque en ese momento es cuando más daño hace, dado que es el mejor jugador del mundo en los últimos 10 años”, agregó Dalic, quien apunta a llegar a la final del Mundial Qatar 2022, tal como lo hizo en Rusia 2018.

De la misma forma, el entrenador de Croacia aseguró que no piensa basar su estrategia en Messi. “Le dedicaremos especial atención. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia su ubicación y reducirle los espacios”, manifestó el DT.

Recordemos que el combinado croata goleó por 3-0 a la ‘Albiceleste’ en la Copa del Mundo anterior, en fase de grupos, y Zlatko Dalic recordó esa experiencia. “Seguramente la última derrota en Rusia también lo tendrá motivado (a Messi), por lo que esperamos enfrentar a una muy buena versión del equipo argentino”, indicó.

“Lionel es el mejor futbolista del mundo de los últimos 10 años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios. Esta será probablemente su último Mundial y, por ende, su última opción de ganarlo con la selección Argentina”, concluyó el técnico.





¿Cuándo juega Argentina vs. Croacia?

El partido Argentina vs. Croacia, por la semifinal del Mundial Qatar 2022, se disputará el próximo martes 13 de diciembre, desde las 2:00 p. m. (hora peruana), en el Lusail Iconic Stadium. Recordemos que la ‘Albiceleste’ viene de vencer en penales a Países Bajos (4-3); en tanto que los croatas usaron la misma vía para eliminar a Brasil (4-2).





