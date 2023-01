La Liga MX no se detiene y la fecha 4 del torneo Clausura 2023 inició el jueves 26 de enero, con un solo partido, en una fecha que abarcará cuatro días: todo concluirá el domingo 29 de enero por la noche. De momento, Atlas igualó 2-2 con Santos. El viernes, Puebla perdió 1-2 con Monterrey y Tijuana empató 0-0 con Pumas. En tanto, el sábado, Tigres quedó 0-0 con San Luis, Chivas derrotó 2-1 a Juárez y cerró con la goleada de 6-0 de América ante el Mazatlán. El domingo, se viene el Toluca vs. León y Pachuca vs. Necaxa cerrarán las acciones.

Tabla de posiciones del torneo Clausura 2023

# EQUIPO PJ G E D GF GC DG PTS 1 Monterrey 4 3 0 1 8 5 3 9 2 Tigres 4 2 2 0 8 2 6 8 3 Santos 4 2 1 1 7 6 1 7 4 Pumas 4 2 1 1 6 5 1 7 5 Chivas 4 2 1 1 4 3 1 7 6 América 4 1 3 0 10 4 6 6 7 Pachuca 3 2 0 1 10 6 4 6 8 Atlas 3 1 2 0 7 6 1 5 9 Toluca 3 1 2 0 4 3 1 5 10 San Luis 4 1 2 1 4 5 -1 5 11 León 3 1 1 1 3 5 -2 4 12 Puebla 4 1 1 2 6 9 -3 4 13 Necaxa 3 1 0 2 4 5 -1 3 14 Juárez 4 1 0 3 6 8 -2 3 15 Tijuana 4 0 3 1 2 5 -3 3 16 Querétaro 3 0 2 1 3 5 -2 2 17 Cruz Azul 3 0 1 2 3 5 -2 1 18 Mazatlán 3 0 0 3 2 10 -8 0

Resultados de la fecha 1 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL VS. VISITANTE 6/1/23 Necaxa 2-3 San Luis POSPUESTO Mazatlán - León 7/1/23 América 0-0 Querétaro POSPUESTO Atlas - Toluca 7/1/23 Monterrey 0-1 Chivas 8/1/23 Pumas 2-1 Juárez 8/1/23 Santos 0-3 Tigres 8/1/23 Tijuana 1-1 Cruz Azul 9/1/23 Pachuca 5-1 Puebla

Resultados de la fecha 2 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL VS. VISITANTE 12/1/23 Atlas 2-1 Mazatlán 13/1/23 San Luis 0-0 Chivas 13/1/23 Puebla 2-0 Querétaro 14/1/23 Cruz Azul 2-3 Monterrey 14/1/23 Juárez 3-0 Tijuana 14/1/23 Toluca 2-2 América 14/1/23 Santos 3-0 Pumas 15/1/23 Tigres 4-1 Pachuca 16/1/23 León 2-1 Necaxa

Resultados de la fecha 3 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL VS. VISITANTE 20/1/23 Mazatlán 1-2 Santos Laguna 20/1/23 Tijuana 1-1 Tigres 21/1/23 Monterrey 3-1 Atlético San Luis 21/1/23 América 2-2 Puebla 21/1/23 Chivas 1-2 Toluca 21/1/23 Necaxa 1-0 Cruz Azul 22/1/23 Pumas 4-1 León 22/1/23 Querétaro 3-3 Atlas 22/1/23 Pachuca 4-1 Juárez

Resultados de la fecha 4 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL VS. VISITANTE 26/1/23 Atlas 2-2 Santos 27/1/23 Puebla 1-2 Monterrey 27/1/23 Tijuana 0-0 Pumas 28/1/23 Tigres 0-0 San Luis 28/1/23 Juárez 1-2 Chivas 28/1/23 América 6-0 Mazatlán 29/1/23 Toluca - León 29/1/23 Pachuca - Necaxa





