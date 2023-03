¡Se viene una nueva jornada de la Liga MX! Este viernes 17 de marzo inicia la fecha 12 del torneo Clausura 2023 con el duelo entre Puebla y Atlas en el Estadio Cuauhtémoc. Se vienen importantes partidos como Tigres vs. Monterrey, Chivas vs. América, Pumas vs. Pachuca y Cruz Azul vs. San Luis. Cabe destacar que Rayados es el líder del campeonato con 28 puntos, sacándola una importante ventaja al segundo lugar. A continuación, te presentaremos la programación del fin de semana, la tabla de posiciones y los resultados.

Tabla de posiciones del Clausura 2023

# EQUIPO PJ G E D GF GC DG PTS 1 Monterrey 11 9 1 1 22 9 13 28 2 Toluca 11 6 3 2 21 9 12 21 3 Tigres 11 6 3 2 16 8 8 21 4 Chivas 11 6 3 2 14 9 5 21 5 América 11 5 5 1 23 14 9 20 6 Pachuca 11 6 1 4 22 16 6 19 7 León 10 5 3 2 12 7 5 18 8 Santos 11 4 3 4 17 23 -6 15 9 Cruz Azul 10 4 1 5 11 13 -2 13 10 Puebla 11 4 1 6 17 22 -5 13 11 Juárez 11 3 3 5 13 16 -3 12 12 San Luis 11 3 3 5 10 14 -4 12 13 Tijuana 11 2 5 4 11 14 -3 11 14 Pumas 11 3 2 6 16 22 -6 11 15 Necaxa 11 2 3 6 13 16 -3 9 16 Atlas 11 1 6 4 12 16 -4 9 17 Querétaro 10 1 5 4 7 15 -8 8 18 Mazatlán 10 1 1 8 13 27 -14 4

Partidos por la fecha 12 del Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 17/3/23 Puebla vs. Atlas 17/3/23 Tijuana vs. Toluca 17/3/23 Mazatlán vs. Necaxa 18/3/23 Cruz Azul vs. San Luis 18/3/23 Tigres vs. Monterrey 18/3/23 Chivas vs. América 19/3/23 Pumas vs. Pachuca 19/3/23 Querétaro vs. Juárez 19/3/23 León vs. Santos

Resultados de la fecha 1 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 6/1/23 Necaxa 2-3 San Luis POSPUESTO Mazatlán vs. León 7/1/23 América 0-0 Querétaro 1/2/23 (*) Atlas 1-1 Toluca 7/1/23 Monterrey 0-1 Chivas 8/1/23 Pumas 2-1 Juárez 8/1/23 Santos 0-3 Tigres 8/1/23 Tijuana 1-1 Cruz Azul 9/1/23 Pachuca 5-1 Puebla

Resultados de la fecha 2 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 12/1/23 Atlas 2-1 Mazatlán 13/1/23 San Luis 0-0 Chivas 13/1/23 Puebla 2-0 Querétaro 14/1/23 Cruz Azul 2-3 Monterrey 14/1/23 Juárez 3-0 Tijuana 14/1/23 Toluca 2-2 América 14/1/23 Santos 3-0 Pumas 15/1/23 Tigres 4-1 Pachuca 16/1/23 León 2-1 Necaxa

Resultados de la fecha 3 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 20/1/23 Mazatlán 1-2 Santos Laguna 20/1/23 Tijuana 1-1 Tigres 21/1/23 Monterrey 3-1 Atlético San Luis 21/1/23 América 2-2 Puebla 21/1/23 Chivas 1-2 Toluca 21/1/23 Necaxa 1-0 Cruz Azul 22/1/23 Pumas 4-1 León 22/1/23 Querétaro 3-3 Atlas 22/1/23 Pachuca 4-1 Juárez

Resultados de la fecha 4 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 26/1/23 Atlas 2-2 Santos 27/1/23 Puebla 1-2 Monterrey 27/1/23 Tijuana 0-0 Pumas 28/1/23 Tigres 0-0 San Luis 28/1/23 Juárez 1-2 Chivas 28/1/23 América 6-0 Mazatlán 29/1/23 Toluca 0-0 León 29/1/23 Pachuca 2-1 Necaxa

Resultados de la fecha 5 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 2/2/23 San Luis 2-0 Puebla 3/2/23 Necaxa 1-1 Tijuana 3/2/23 Mazatlán 2-3 Juárez 4/2/23 León 0-1 Pachuca 4/2/23 Cruz Azul 0-1 Tigres 4/2/23 Santos 2-2 América 5/2/23 Pumas 2-2 Atlas 5/2/23 Chivas 1-1 Querétaro 5/2/23 Monterrey 2-1 Toluca

Resultados de la fecha 6 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 9/2/23 Querétaro 0-3 León 9/2/23 Atlas 0-2 Monterrey 10/2/23 Puebla 3-1 Mazatlán 10/2/23 Tijuana 1-0 San Luis 11/2/23 América 2-1 Necaxa 11/2/23 Tigres 4-2 Pumas 11/2/23 Juárez 3-1 Santos 11/2/23 Pachuca 1-1 Chivas 12/2/23 Toluca 3-1 Cruz Azul

Resultados de la fecha 7 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 14/2/23 Tigres 0-0 Juárez 14/2/23 León 2-0 Puebla 14/2/23 San Luis 1-3 América 15/2/23 Chivas 2-1 Tijuana 15/2/23 Monterrey 2-0 Querétaro 15/2/23 Necaxa 2-1 Pumas 16/2/23 Mazatlán 2-3 Pachuca

Resultados de la fecha 8 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 17/2/2023 Juárez 0-0 León 17/2/2023 Puebla 1-3 Cruz Azul 18/12/2023 San Luis 1-1 Santos Laguna 18/12/2023 Monterrey 2-1 Nexaca 18/12/2023 Atlas 0-1 Tigres 18/12/2023 Pumas 1-2 Chivas 19/12/2023 Querétaro 1-1 Mazatlán 19/12/2023 América 2-1 Tijuana 19/12/2023 Pachuca 1-2 Toluca

Resultados de la fecha 9 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 24/02/23 Necaxa 1-1 Querétaro 24/02/23 Mazatlán 1-2 Pumas 25/02/23 Cruz Azul 1-0 Juárez 25/02/23 Tigres 1-2 Chivas 25/02/23 Atlas 2-2 América 26/02/23 Toluca 2-0 San Luis 26/02/23 Santos 3-2 Puebla 26/02/23 Tijuana 2-0 Pachuca 27/02/23 León 1-1 Monterrey

Resultados de la fecha 10 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 3/3/23 Mazatlán 3-1 Cruz Azul 3/3/23 Mazatlán 0-1 Tigres 3/3/23 Tijuana 1-1 Tigres 4/3/23 León 2-0 San Luis 4/3/23 América 0-3 Pachuca 4/3/23 Monterrey 3-0 Juárez 4/3/23 Chivas 2-0 Santos 5/3/23 Pumas 2-4 Puebla 5/3/23 Querétaro 1-0 Toluca

Resultados de la fecha 11 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL RESULTADO VISITANTE 10/3/23 San Luis 2-0 Querétaro 10/3/23 Puebla 1-0 Chivas 11/3/23 Atlas 0-1 León 11/3/23 Cruz Azul 1-0 Pumas 11/3/23 Tigres 0-2 América 12/3/23 Toluca 4-1 Mazatlán 12/3/23 Santos 3-2 Tijuana 12/3/23 Pachuca 1-2 Monterrey 12/3/23 Juárez 1-1 Necaxa

