Tras un gran fin de semana de apertura, este jueves se dio inicio a la segunda jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX con la victoria en el Estadio Jalisco del Atlas (2-1) sobre Mazatlán. La fecha seguirá hoy con la visita de Chivas al Atlético San Luis y el duelo de local del Puebla ante Querétaro. El sábado, jugará el América frente a Monterrey, Juárez recibirá a Tijuana, Cruz Azul hará lo mismo con Monterrey y Pumas buscará el golpe fuera de casa frente a Santos. Mientras que los últimos en tener acción serán Tigres vs. Pachuca (Domingo) y el León vs. Necaxa (Lunes). Echa un vistazo a la tabla de posiciones de la fecha 2 del fútbol mexicano, todos los resultados y próximos enfrentamientos en esta nota. No te lo puedes perder.

Tabla de posiciones del torneo Clausura 2023

# EQUIPO PJ G E D GF GC DG PTS 1 Pachuca 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Tigres 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Atlético San Luis 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Atlas 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Pumas UNAM 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Chivas 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Cruz Azul 1 0 1 0 1 1 0 1 8 Tijuana 1 0 1 0 1 1 0 1 9 América 1 0 1 0 0 0 0 1 10 Querétaro 1 0 1 0 0 0 0 1 11 León 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Necaxa 1 0 0 1 2 3 -1 0 14 Juárez 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Mazatlán 1 0 0 1 1 2 -1 0 16 Monterrey 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Santos Laguna 1 0 0 1 0 3 -3 0 18 Puebla 1 0 0 1 1 5 -4 0

Resultados del torneo Clausura 2023 (Fecha 1)

FECHA LOCAL VS. VISITANTE 6/1/23 Necaxa 2-3 San Luis POSPUESTO Mazatlán - León 7/1/23 América 0-0 Querétaro POSPUESTO Atlas - Toluca 7/1/23 Monterrey 0-1 Chivas 8/1/23 Pumas 2-1 Juárez 8/1/23 Santos 0-3 Tigres 8/1/23 Tijuana 1-1 Cruz Azul 9/1/23 Pachuca 5-1 Puebla

Partidos de la fecha 2 del torneo Clausura 2023

FECHA LOCAL VS. VISITANTE 12/1/23 Atlas 2-1 Mazatlán 13/1/23 San Luis vs. Chivas 13/1/23 Puebla vs. Querétaro 14/1/23 Cruz Azul vs. Monterrey 14/1/23 Juárez vs. Tijuana 14/1/23 Toluca vs. América 14/1/23 Santos vs. Pumas 15/1/23 Tigres vs. Pachuca 15/1/23 León vs. Necaxa