De nunca acabar. Desatada la polémica sobre que el enemigo de un mexicano es otro mexicano, André-Pierre Gignac volvió a dar que hablar este fin de semana luego de que el analista de ESPN, Ramiro Pruneda, criticara sin reparo aquellas declaraciones que el hoy delantero de Tigres de la Liga MX compartió en Twitter.

“¡El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano! ¡Sintiéndome mexicano me da tristeza! ¡Cambiemos el chip! ¡Todos hacia el mismo rumbo! ¡Crecemos juntos ante el mundo! Disfruten raza. ¡Prometo mejorar también! ¡Bendiciones para todos!”, fue la frase que usó Gignac horas después de que Tigres perdiera la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Munich.

La misma hizo referencia a que muchos hinchas en México celebraron la derrota de los ‘Universitarios’ en Qatar, algo que Gignac no toleró, y por lo que se vio obligado a pronunciarse en redes sociales. No obstante, esto no quedaría aquí y Pruneda no desaprovecharía la oportunidad para ‘destruir’ al atacante francés, a quien incluso mandaría a callar.

“Viendo todo lo que sucedió con este jugador francés que está en Tigres, André-Pierre Gignac, que el peor enemigo de un mexicano es el mismo mexicano y bla, bla, bla. Me acuerdo hace como cuatro o cinco años cuando eliminaron a Rayados en el Mundial de Clubes el señor se burló. Ahora que él pierde resulta que no nos podemos burlar”, empezó a recordar el periodista de ESPN.

En esta misma línea, Pruneda -harto de Gignac y sus declaraciones- le pidió al hombre de Tigres callarse y seguir jugando porque “para eso cobra bien”. “Si no le vas a Tigres pues te burlas y Tigres se ha burlado de Rayados y se pelean por ser el más grande. Cállate y ponte a jugar que para eso cobras muy bien. Literal, cállate el hocico y a jugar. Déjanos criticar, déjanos hablar, déjanos hacer polémica que eso nos da de comer”, sentenció.





