No se guardó nada. El entrenador peruano de Cruz Azul, Juan Reynoso, afirmó este lunes que la final perdida por Tigres ante el Bayern Munich en el Mundial de Clubes confirmó el buen nivel del fútbol mexicano, aunque admitió que todavía hay cosas por mejorar. Asimismo, el DT de los ‘Cementeros’ lamentó no poder hacerles el pasillo de campeón a sus rivales pese a su gran actuación en el torneo.

“Se ratificó con el resultado, somos de las diez u ocho mejores ligas del mundo, lo acaba de decir el entrenador Javier Aguirre. Que hay cosas por mejorar, seguro”, declaró el técnico del Cruz Azul en rueda de prensa. Los Tigres perdieron el título por 1-0 ante el conjunto bávaro en Qatar, pero hicieron historia al ser el primer equipo de la Concacaf en la final del Mundial de Clubes.

Como bien se recordará, los ‘Cementeros’ de Juan Reynoso visitarán el miércoles a Tigres, equipo al que el peruano calificó como un rival duro y que infunde respeto. ”Será un partido duro, contra un rival, entonado. Muchos pueden pensar que viene de viaje largo y con cambio de horario pero es un rival de respeto”, expresó.

Hasta la fecha, Cruz Azul suma tres triunfos consecutivos en el torneo Clausura 2021; y con nueve puntos se coloca sexto de la clasificación, tres escalones encima de los Tigres, con siete unidades y un partido más por celebrar. “Como gente de fútbol, sé que Tigres es un rival de respeto, desde los años 80 ha ganado cosas con jugadores de una historia espectacular”, agregó.

El entrenador peruano fue nombrado horas antes de empezar el campeonato de la Liga MX, lo cual le impidió hacer una pretemporada y ver a los futbolistas en encuentros amistosos. Empezó con dos derrotas, pero el conjunto se recuperó y parece en condiciones de lugar por uno de los lugares altos de la tabla. ¿Lo conseguirá?

”El equipo está en buen momento, empezando a mostrar gran dimensión, entendiéndose mejor. Cada vez los veo mejor, el nivel de los trabajos es mejor y hay que plasmarlo en la competencia”, sentenció el DT, que no dejó de felicitar a Tigres por su hazaña en el Mundial, y hasta soltó que de ‘‘haber sido campeones hubiera sido un gusto hacerle el pasillo, pero no lo fueron y como que no corresponde’'.

El Tigres-Cruz Azul cerrará así la sexta jornada del Clausura 2021 de la Liga MX, y significará la reaparición de los ‘Universitarios’ del entrenador brasileño Ricardo Ferretti después del Mundial. El duelo pondrá frente a frente a los dos mejores goleadores de la liga en el 2020, el francés André Pierre Gignac, por los locales, ante el uruguayo Jonathan Rodríguez, de los ‘Cementeros’.