Toluca vs. Necaxa se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV este miércoles 20 de octubre desde las 7:00 p. m. (hora peruana y mexicana) por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX. El partido también será transmitido vía TUDN y Canal 5 (Televisa), mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante de los goles, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Nemesio Díez y el árbitro César Arturo Ramos se encargará de impartir justicia. Esta es una gran oportunidad que tiene el Toluca para consolidarse en la zona de clasificación a cuartos de final de la liguilla, dado que enfrentan en casa a uno de los equipos más irregulares del torneo.

Toluca vs. Necaxa: horarios en el mundo

Estados Unidos – 5.00 p. m. hora de Los Ángeles

Perú – 7.00 p. m.

México – 7.00 p. m.

Ecuador – 7.00 p. m.

Colombia – 7.00 p. m.

Estados Unidos – 7.00 p. m. hora de Texas

Estados Unidos – 8.00 p. m. hora de Miami

Paraguay – 8.00 p. m.

Bolivia – 8.00 p. m.

Venezuela – 8.00 p. m.

Argentina – 9.00 p. m.

Chile – 9.00 p. m.

Uruguay – 9.00 p. m.

Brasil – 9.00 p. m.

Portugal – 1.00 a. m. (jueves 21 de octubre)

Inglaterra – 1.00 a. m. (jueves 21 de octubre)

Italia – 2.00 a. m. (jueves 21 de octubre)

España – 2.00 a. m. (jueves 21 de octubre)

Francia – 2.00 a. m. (jueves 21 de octubre)

Alemania – 2.00 a. m. (jueves 21 de octubre)

Países Bajos – 2.00 a. m. (jueves 21 de octubre)

Toluca vs. Necaxa: canales en el mundo

Argentina : directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina Chile : DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile, directvsports.com

: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile, directvsports.com Colombia : directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia Ecuador : directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App Internacional : Bet365

: Bet365 México : Blim TV, TUDN, TUDN En Vivo

: Blim TV, TUDN, TUDN En Vivo Perú : DIRECTV Sports Peru, directvsports.com, DIRECTV Sports App

: DIRECTV Sports Peru, directvsports.com, DIRECTV Sports App España : Footters

: Footters Estados Unidos : TUDN.com, TUDN App

: TUDN.com, TUDN App Uruguay : DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App, directvsports.com

: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App, directvsports.com Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Actualmente, los ‘Diablos Rojos’ se encuentran en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 21 unidades, uno por debajo del Atlas, que tendrá una difícil presentación ante Cruz Azul. Si consiguen una victoria en este cotejo y los de Guadalajara tropiezan, llegarán hasta la segunda casilla del campeonato.

No obstante, la situación no será nada fácil, teniendo en cuenta que los dirigidos por el técnico Hernán Cristante no atraviesan por su mejor momento. A lo largo de los cuatro últimos partidos en la Liga MX, solo sumaron un punto, por el empate ante Querétaro. Los tres restantes fueron derrotas.

La caída más reciente para Toluca se dio el fin de semana, cuando fueron doblegados por 2-0 a manos de Chivas. La sequía goleadora que viven Alexis Canelo y Michael Estrada han ido de la mano con esta seguidilla de malos resultados.

Por su parte, Necaxa se encuentra en la casilla número 16 con tan solo 13 unidades, aunque tiene opciones de meterse en la pelea por acceder a la liguilla por el título. Pachuca (12°) marca la zona de boletos a octavos de final con 15 puntos, así que los ‘Rayos’ solo necesitan de un triunfo para dar un salto de calidad.

Sin embargo, también tendrán que sacudirse de los malos resultados: vienen de caer 1-0 a manos de Puebla. Los hinchas tienen la esperanza puesta en Alejandro Zendejas (cuatro goles y una asistencia) para que puedan sacar un valioso resultado. Luis García, su socio, también debe volver a mostrar su mejor versión.

Toluca vs. Necaxa: historial de partidos

A lo largo del último tiempo, Toluca se ha enfrentado en repetidas ocasiones al Necaxa y las estadísticas son parejas. De las últimas 10 veces que se vieron las caras, cada equipo obtuvo tres victorias y los cuatro juegos restantes fueron empates.

24-01-2021: Toluca 2-0 Necaxa - Liga MX

30-10-2020: Necaxa 3-2 Toluca - Liga MX

19-01-2020: Toluca 2-3 Necaxa - Liga MX

28-08-2019: Necaxa 1-1 Toluca - Liga MX

09-03-2019: Necaxa 1-1 Toluca - Liga MX

22-09-2018: Toluca 3-2 Necaxa - Liga MX

11-04-2018: Necaxa 1-0 Toluca - Copa MX

03-02-2018: Necaxa 0-0 Toluca - Liga MX

20-08-2017: Toluca 0-0 Necaxa - Liga MX

02-04-2017: Toluca 2-0 Necaxa - Liga MX

Toluca vs. Necaxa: probables alineaciones

Necaxa: Luis Malagón; Aagustín Oliveros, Julio González, Luis Quintana; Fernando González, Alan Medina, Jonathan González, Alejandro Zendejas; Luis García, Sergio Bareiro, Maximiliano Salas.

Toluca: Gustavo Gutiérrez; Rodrigo Salinas, Óscar Vanegas, Harte Ortega, Rubens Sambueza, Claudio Baeza, José Juan Vázquez, Diego, Alexis Canelo, Kevin Castañeda y Michael Estrada.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO