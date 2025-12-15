vs. se enfrentaron por la final de vuelta del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales vio el partido? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol mexicano se conectaron a la señal de TV Azteca 7, disponible en cableoperadores como Izzi, Megacable, Sky o Totalplay. En cuanto a las opciones de streaming, el público lo sigue por TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora arrancó el partido? Este duelo estuvo pactado para el domingo 14 de diciembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México) y se jugó en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Tigres por la final de la Liga MX | VIDEO: Liga BBVA
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

