Toluca vs. Tigres se enfrentaron por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿En qué canales vio el partido? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol mexicano se conectaron a la señal de TV Azteca 7, disponible en cableoperadores como Izzi, Megacable, Sky o Totalplay. En cuanto a las opciones de streaming, el público lo sigue por TUDN App, ViX Premium y Azteca Deportes; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora arrancó el partido? Este duelo estuvo pactado para el domingo 14 de diciembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México) y se jugó en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Tigres por la final de la Liga MX | VIDEO: Liga BBVA