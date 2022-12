En el Estadio Nemesio Díez, Cruz Azul vs. América se miden (EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE TV) por la última jornada de la Copa Sky 2022. El duelo está programado para iniciar a las 7:00 p.m. (horario de México) y va en transmisión oficial LIVE AHORA por TUDN, Canal 5, VIX y Sky HD, mientras que TUDN USA emitirá el cotejo en Estados Unidos. Depor te trae todos los detalles del partidazo. No te lo puedes perder.

Cruz Azul y América jugarán la última jornada de la Copa Sky 2022. Será el partido más atractivo de toda la primera ronda. No solo porque son dos de los clubes más grandes, sino también porque pelean el liderato del Grupo A y un espacio en la final del torneo de pretemporada. Recordemos que Chivas de Guadalajara ya está en dicha instancia.

Los ‘cementeros’ vienen con malas sensaciones luego de dejar escapar el triunfo a último minuto en el duelo vs. Toluca. Con ese empate, Cruz Azul perdieron el liderato a manos de los Pumas UNAM y ahora están obligados a sumar tres puntos para no depender de otros resultados en esta última fecha.

América, por su parte, se ubica en el tercer lugar del Grupo A con cuatro puntos, a solo uno de la cima. En caso de vencer a Cruz Azul, llegará a la esperada final vs. Chivas. Cabe destacar que, el último duelo entre ambos equipos, fue el pasado 10 de agosto en el Apertura 2022 y terminó con un 7-0 histórico que hizo que Diego Aguirre fuera despedido de la dirección técnica.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. América?

México: 7:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (martes 13 de diciembre)

Cruz Azul vs. América: canales de transmisión

El Cruz Azul vs. América será uno de los duelos más interesantes de la última jornada de la Copa Sky 2022. El partido se realizará en el Estadio Nemesio Díez y será transmitido en México, por Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y Univision.

¿Dónde juegan Cruz Azul vs. América?

