Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 12 de octubre por los cuartos de final de la Liga MX a partir de las 9:06 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Estadio Azteca. Sigue el partido a través de la señal de TUDN, TV Azteca y Canal 5. Una victoria será crucial. Todos los detalles y el minuto a minuto a través de Depor.com.

La ‘Máquina’ llega a este compromiso tras vencer por 1-0 a León en el repechaje gracias al gol de José Ignacio Rivero. Luego del triunfo, el DT Raúl ‘Potro’ Gutiérrez señaló que el equipo apunta al campeonato.

“Creo que Cruz Azul siempre es un equipo que impone en Liguilla, no podemos conformarnos con los cuartos de final, ya estamos ahí, por qué no hacerlo mejor”, mencionó el estratega.

Cabe mencionar que los ‘Cementeros’ salieron campeones por última vez en el Clausura 2021 cuando el equipo era dirigido por Juan Reynoso. La ‘Máquina’ venció en la final a Santos.

Cruz Azul vs Monterrey: horarios

Perú: 9:06 p. m.

México: 9:06 p. m.

Ecuador: 9:06 p. m.

Colombia: 9:06 p. m.

Argentina: 11:06 p. m.

Uruguay: 11:06 p. m.

Chile: 11:06 p. m.

Por otra parte, Monterrey alcanzó esta instancia tras quedar en la segunda casilla de la fase regular. En la última jornada empató sin goles ante Pachuca y ahora, se mentaliza en Cruz Azul.

En la previa del encuentro, el DT de ‘Rayados’, Juan Manuel Vucetich, se refirió a la participación del equipo en la liguilla. “Lo que debemos hacer es ratificar y mejorar en un momento dado lo que hemos hecho, sabemos que un error en este tipo de competencia es fatal”, señaló para Fox Sports.

“Esto siempre se ha hablado. Podemos opinar muchas cosas, al final de cuentas no determinamos nosotros nada. Jugamos con las reglas que nos establecen, si lo vemos desde un punto de vista deportivo, lógicamente que no es lo más correcto, porque no entran los equipos que tienen realmente mayores condiciones para tener esa disputa de la final”, añadió.

Cruz Azul vs Monterrey: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Cruz Azul y Monterrey por los cuartos de final de la Liga MX se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de TUDN.

Cruz Azul vs Monterrey: posibles formaciones

Cruz Azul: Corona, Escobar, Domínguez, Abram, Huescas, Rodríguez, Rivero, Lira, Antuna, Rotondi y Carneiro.

Monterrey: Andrada, Medina, Montes, Moreno, Gallardo, Meza, Kranevitter, Ortiz, González, Berterame y Aguirre.





