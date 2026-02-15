Este domingo 15 de febrero desde las 5:30 p.m. (horario peruano, con una hora menos en México), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN y el servicio de paga de ViX Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Banorte será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

El Torneo Clausura 2026 presenta el partido entre Cruz Azul vs. Tigres. (Video: Cruz Azul)
