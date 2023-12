Monterrey vs. Atlético San Luis jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV su partido en el Estadio BBVA por los cuartos de final de la Liguilla MX. El enfrentamiento, que será decisivo para el conjunto de los ‘Rayados’, dará inicio el sábado desde las 9:10 de la noche (hora local y 10:10 hora peruana) y va en transmisión GRATIS por TUDN y DirecTV Sports para América Latina. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles y tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

El equipo Monterrey ha mostrado una buena defensa en los últimos partidos, ya que en los tres últimos encuentros solo ha recibido un gol. Sin embargo, el equipo ha tenido dificultades para anotar goles, porque en los tres últimos encuentros solo ha marcado dos goles.

Una de las principales causas de la falta de gol del equipo Monterrey es la baja de rendimiento de algunos jugadores clave, como Rogelio Funes Mori y Duván Vergara. Funes Mori no ha marcado un gol en los últimos cinco partidos, mientras que Vergara solo ha marcado un gol en los últimos siete partidos.

El equipo Atlético San Luis ha tenido un desempeño irregular en sus últimos tres partidos de la Liga MX. En su más reciente partido, el pasado 25 de noviembre, logró una victoria ajustada por 1-0 ante Monterrey. Previo a eso, el 10 de noviembre, venció por 3-2 a León. Sin embargo, antes de eso, el 3 de noviembre, cayó por 2-0 ante Santos.

Con estos resultados, Atlético San Luis se ubica en la novena posición de la tabla general, con 19 puntos. El equipo dirigido por André Jardine ha mostrado un buen rendimiento en los últimos partidos, ya que en los tres últimos encuentros ha marcado seis goles.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Atlético San Luis?

El partido entre Monterrey vs. Atlético San Luis está programado para empezar a partir de las 9:10 de la noche en suelo mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Colombia, por ejemplo, el duelo inicia a las 10:10 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 12:10 del día siguiente.

¿Dónde y cómo ver Monterrey vs. Atlético San Luis?

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Monterrey y Atlético San Luis.

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Monterrey vs. Atlético San Luis en FOX Sports y TUDN México. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Monterrey vs. Atlético San Luis: posibles alineaciones

Monterrey : E. Andrada; E. Aguirre, V. Guzmán, H. Moreno, J. Gallardo; M. Meza, L. Romo, J. González, A. González; J. Cortizo, R. Funes.

: E. Andrada; E. Aguirre, V. Guzmán, H. Moreno, J. Gallardo; M. Meza, L. Romo, J. González, A. González; J. Cortizo, R. Funes. Atlético San Luis: A. Sánchez; J. Sanabria, J. Domínguez, U. Bilbao, R. Chávez; R. Dourado, J. Güémez, D. Villalpando; Vitinho, L. Bonatini, J. Murillo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor

TE PUEDE INTERESAR