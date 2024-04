Desde el BBVA Bancomer, Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO se verán las caras este sábado 13 de abril desde las 9:10 p.m. (horario Centro de México), en uno de los juegos más destacados de la Jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga MX y en lo que significa una nueva edición del Clásico Regiomontano. Monterrey buscará recuperarse luego de una caída en la jornada pasada ante Cruz Azul, mientras que Tigres necesita levantarse anímicamente de la goleada sufrida ante Pachuca en casa en la fecha previa.

Monterrey perdió el liderato del Clausura 2024 en la jornada pasada, luego de perder ante Cruz Azul en el Azteca por 2-1, un juego que le permitió a la ‘Máquina Cementera’ escalar hasta el cuarto lugar del campeonato y meterse nuevamente en zona de playoffs. Rayados se ha quedado en la tercera plaza con 28 unidades y a un solo punto de los líderes, América y Toluca. La buena noticia para Rayados es que América vs. Toluca se ven las caras en el Azteca este fin de semana y con un empate de ambos y un triunfo de Monterrey, serán los azulblancos los que escalen a la cima.

Por su parte, Tigres ha sufrido tropiezos en las últimas fechas que han hecho que caiga hasta el séptimo lugar del campeonato con 24 unidades y en estos momentos están en zona de Play-In. En la jornada anterior, perdieron 0-3 en casa ante Pachuca y esto puede significar un duro golpe anímico para los felinos, que con un triunfo podrían escalar algunas posiciones a falta de dos fechas para el cierre de la etapa regular.

¿A qué hora juega Monterrey vs. Tigres?

Mira el juego de Monterrey vs. Tigres EN VIVO este sábado 13 de abril desde las 9:10 p.m. Centro de México. No te pierdas la transmisión del juego, que iniciará en TV abierta inmediatamente después del duelo América vs. Toluca, que también será transmitido por Canal 5 de Televisa.

¿Dónde ver transmisión de Monterrey vs. Tigres EN VIVO?

El partido de Monterrey vs. Tigres podrás verlo en TV abierta a través de Canal 5 de Televisa y también vía TUDN. Estos son los canales de TV que van a pasar el Clásico Regiomontano de la Jornada 15 en esta Liga MX 2024.

Monterrey vs. Tigres: posibles alineaciones

Monterrey: E. Andrada; E. Aguirre, S. Medina, V. Guzmán, G. Arteaga; M. Meza, S. Canales, L. Romo, J. Gallardo; G. Berterame, B. Vázquez.

Tigres: C. Rodríguez; J. Aquino, D. Reyes, Samir; J. Garza, J. Angulo, G. Pizarro, J. Brunetta; F. Gorriarán, M. Flores y A. Gignac.

Monterrey vs. Tigres: historial en Liga MX

Monterrey y Tigres disputan el Clásico Regio número 135 del historial, que tiene un margen favorable al conjunto felino. Han sido 49 victorias para Tigres, 44 a favor de Monterrey y un total de 40 empates. En Liga MX, el último juego que se disputó en el BBVA Bancomer fue el pasado 20 de agosto de 2022, con un empate 0-0 donde Rayados fue local. Cabe resaltar que el último duelo entre ambos por fase regular, se lo llevó Tigres por 3-0 ante Monterrey en el pasado Apertura 2023.

TE PUEDE INTERESAR