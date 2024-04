Tomando en cuenta el poderío económico de los clubes brasileños a la hora de afrontar las competiciones internacionales, parece utópico pensar que un equipo boliviano pueda hacerle frente a uno de estos tanto en la Copa Libertadores como Sudamericana. Sin embargo, el Real Tomayapo fue capaz de planificar una estrategia ultraofensiva y así robarle un punto al Inter de Porto Alegre en Brasil. No fue una tarea sencilla y tuvieron que padecer a lo largo de todo el encuentro, pero finalmente les resultó.

Después de perder por 2-0 ante Delfín por la primera jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana 2024, los dirigidos por Cristian Arán sabían que no eran los favoritos frente al ‘Colorado’ y para muchos solo tenían que esperar lo peor en el Estadio Beira-Rio. No obstante, el fútbol tiene esos detalles impensados que hacen que no exista la lógica dentro del rectángulo verde, donde la posesión puede ser inútil y la superioridad muy relativa.

Inter tuvo el 78 % de la posesión del balón y remató 33 veces –solo ocho a portería–, lo cual lo hizo un claro dominador del compromiso. Real Tomayapo se dedicó a defender y esperar que un milagro le permitiera contraatacar a velocidad para encontrar mal parados a los locales, pero eso solo sucedió una vez, cuando por fin consiguieron al menos sumar un disparo a la portería protegida por Sergio Rochet.

Lo curioso de todo esto, es que el 0-0 en el marcador final trajo consigo múltiples comentarios en las redes sociales, especialmente por el club boliviano compartió una postal de los jugadores festejando en los vestuarios, en donde se puede apreciar en el pizarrón del entrenador que la idea principal era poner el ‘autobús’ en el arco. Siendo conscientes de su inferioridad, al estrategia fue efectiva y sumaron su primer punto en la Copa Sudamericana.

Si bien es muy poco probable que el Real Tomayapo clasifique a la siguiente instancia de la ‘Suda’, termina siendo bastante meritorio el punto que se llevó de Porto Alegre ante un rival con las credenciales para terminar primero en el Grupo C. Empero, desde ya el Inter viene teniendo una participación bastante irregular y tendrá que luchar más de la cuenta para culminar primero en la serie, pues en la fecha 1 también igualó sin goles con Belgrano de Córdoba.

Incluso, los pupilos de Eduardo Coudet se quedaron con las manos vacías en el Campeonato Gaúcho 2024. Después de empatar por 0-0 con Juventude en la ida de las semifinales, volvió a igualar por 1-1 en el Beira-Rio y todo se resolvió desde la tanda de penales. En la definición el ‘Colorado’ no estuvo fino y terminó cayendo por 6-5, desperdiciando la posibilidad de enfrentar a Gremio en la final.

¿Qué se le viene al Inter de Porto Alegre?

Luego de empatar sin goles con Real Tomayapo, Inter de Porto Alegre volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Bahía por la primera jornada del Brasileirao. Dicho compromiso está programado para el sábado 13 de abril desde las 4:30 p.m., se disputará en el Estadio Beira-Rio y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de streaming de ESPN, disponible dentro de la plataforma de Star Plus. Asimismo, este torneo está disponible en Brasileirao Play, dentro del paquete de Fanatiz.





