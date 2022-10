En el Estadio Universitario, Tigres y Necaxa chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el Repechaje del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El partido arrancará a las 7:00 de la noche (hora local y peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por TUDN, Canal 5 (Televisa), Blim TV y Afizzionados para América Latina, mientras que TUDN USA y Univisión serán las señales encargada pasar el duelo en Estados Unidos. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Tigres y Necaxa.

Los ‘Felinos’ llegaron a este etapa tras quedar en el quinto lugar en la tabla de la fase regular con 30 unidades. En la última jornada, una victoria (3-0) sobre Atlético San Luis permitió que su clasificación.

En la previa del duelo, el DT de Tigres, Miguel Herrera, aseguró que no teme al despedido en caso pierda ante Necaxa. “Siempre me siento seguro de donde estoy, trabajo para hacer las cosas y no es fácil hacer un torneo de 30 puntos”, señaló en rueda de prensa.

“Eso ya es decisión de los directivos y siempre trabajo para que las cosas se den, con América hice 11 torneos, y en 10, lo mínimo que hice fueron semifinales y final, en el primer torneo de cuartos de final me corrieron e hice 34 (unidades)”, añadió.

Cabe mencionar que la última vez que los ‘Universitarios’ enfrentaron a los ‘Rayos’ fue en la jornada 11 de este torneo. El compromiso quedó igualado sin goles.

Tigres vs. Necaxa: horarios

Perú: 7 p. m.

México: 7 p. m.

Colombia: 7 p. m.

Ecuador: 7 p. m.

Argentina: 9 p. m.

Uruguay: 9 p. m.

Chile: 9 p. m.

Por otra parte, Necaxa llegó al repechaje tras ubicarse en la décima segunda casilla con 19 unidades. En la última fecha, cayó (0-1) en su visita a Atlas.

Tras la derrota ante los ‘Zorros’, el DT del cuadro blanquirrojo, Jaime Lozano, expresó una autocrítica. “Mucha frustración por no poder hacer mejor las cosas en el cierre de torneo. Hubo momentos donde pudimos hacer cosas importantes, otros donde no fuimos contundentes”, señaló.

“Tuvimos la oportunidad hace 8 días, pero hoy ante un rival con una fiesta guardada, no supimos cómo llevar lo más largo posible el partido, vamos a ver qué pasa mañana”, añadió.

Tigres vs. Necaxa: canales

Es importante mencionar que el partido entre Tigres vs. Necaxa por el repechaje de la Liga MX se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de TUDN.

Tigres vs. Necaxa: posibles formaciones

Tigres: Guzmán, Loroña, Reyes, Lichnovsky, Angulo, Pizarro, Carioca, Córdova, Quiñones, Fulgencia y André-Pierre Gignac.

Necaxa: Malagón, García, Peña, Segovia, Oliveros, Madrigal, Esquivel, Villalpando, Bryan Garnica, Batista y Giménez.





