Desde el Estadio Nemesio Diez, Toluca vs. Tigres se vieron las caras por la Liga MX 2025, en el compromiso correspondiente a la final de vuelta del Torneo Apertura. Según la programación, el partido comenzó a las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México) del domingo 14 de diciembre del 2025. La transmisión estuvo a cargo de TV Azteca, TV Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN, TUDN App y ViX Premium. ¡No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV! Recuerda que Depor te hizo vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Toluca vs Tigres por la final de la Liga MX | VIDEO: Liga BBVA