Desde el Estadio Jalisco, América vs. Atlas EN VIVO se miden este sábado 2 de marzo desde las 21:10 horas Centro de México en la Jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga MX. Las ‘Águilas’ y los ‘Rojinegros’ saldrán a buscar los 3 puntos que les permita mantenerse en zona de clasificación para los playoffs y para Play-In, respectivamente. La transmisión de este juego va por TV abierta y aquí te contamos en qué canales podrás ver el enfrentamiento y desde qué hora pasarán uno de los partidos más emocionantes de este campeonato.

En la última jornada, América cortó su racha de dos partidos sin conocer la victoria y derrotó a Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven. Julián Quiñones y Henry Martín andan atravesando un gran momento goleador y son la carta de esperanza en el ataque para el equipo de André Jardine. Se espera más de un hombre que el torneo pasado fue la gran figura, Diego Valdés, quien viene tomando ritmo luego de recuperarse de su lesión.

Por su parte, el local urge de obtener los 3 puntos para no quedar fuera de la zona de Play-In. Ubicándose décimos segundos con 9 puntos, no logran ganar hace 4 partidos y es importante sumar de a 3 para no perder su plaza. Vienen de empatar 1-1 como visitantes contra Tigres y un triunfo sobre el América puede servir de gran envión anímico para afrontar de mejor manera lo que resta del campeonato regular.

¿A qué hora juega América vs. Atlas por Liga MX?

El partido del América vs. Atlas se transmite a partir de las 21:10 horas Centro de México. Recordar que usualmente las transmisiones de los partidos en la Liga MX se retrasan algunos minutos por temas de publicidad e ingreso de los equipos al campo de juego. Además, destacar que este será el último juego de la jornada sabatina en la fecha 10 del Clausura 2024.

América y Atlas se vieron las caras en la jornada 10 del Clausura 2024 de Liga MX | Foto: América

¿Dónde ver transmisión de América vs. Atlas en vivo?

Este juego va a tener varias alternativas para poder verlo en TV. Mira la transmisión del América vs. Atlas EN VIVO en TV abierta vía Canal 5 de TUDN y Azteca 7 Deportes. Además, podrás verlo en streaming a través de ViX Premium. Recuerda mantenerte atento a la programación para ver la previa del encuentro y todos los detalles de uno de los partidos más importantes en la Jornada 10 del fútbol mexicano.

América vs. Atlas: historial en Liga MX

En lo que respecta a Liga MX, Atlas y América se han enfrentando en un total de 50 ocasiones. El saldo es a favor del América, que ha ganado en 23 ocasiones, mientras que Atlas ganó 14 y empataron los 13 juegos restantes. Además, destacar el último juego entre Atlas vs. América desde Jalisco se dio en el Clausura 2023 cuando empataron 2-2. Los enfrentamientos entre ambos clubes suelen ser muy cerrados y de pocos goles, por lo que nos espera un duelo de pronóstico reservado.

América vs. Atlas: posibles alineaciones

América: L. Malagón; I. Reyes, S. Cáceres, I. Lichnovsky, S. Reyes; J. Dos Santos, Á. Fidalgo, D. Valdés; A. Zendejas, J. Quiñones y Henry Martín.

L. Malagón; I. Reyes, S. Cáceres, I. Lichnovsky, S. Reyes; J. Dos Santos, Á. Fidalgo, D. Valdés; A. Zendejas, J. Quiñones y Henry Martín. Atlas: C. Vargas; G. Aguirre, H. Nervo, A. Santamaría, J. Lozano; J. Márquez, A. Rocha, M. García; M. Aguirre, J. Murillo y R. Fulgencio.

