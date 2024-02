Exequiel Palacios se consagró campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. El mediocampista, que tuvo minutos en tres partidos -incluida la semifinal ante Croacia- terminó celebrando con Lionel Messi y compañía el título. Por supuesto, el futbolista del Bayer Leverkusen se llevó su medalla de campeón a casa y también guardó las camisetas que utilizó en la Copa del Mundo. Eran una reliquia para él; sin embargo, su exesposa, Yesica Frías, en medio de la separación, no lo pensó dos veces y las vendió a desconocidos. Según la mujer, lo hizo debido a una deuda por un departamento.

El jugador del Leverkusen y su expareja están en trámites para divorciarse. Y la situación está bastante delicada, pues hace unos días la mujer había revelado que el futbolista no quería terminar de pagar el departamento donde vivían porque “no sabía si le iba a quedar a él o no”. Ella lo acusó de no dar dinero para cuidar sus gastos y mantener el hogar.

Entonces, lanzó una amenaza: “Voy a vender todas las camisetas y la medalla de campeón del mundo para pagar el departamento. La voy a rematar para pagar mi casa”. Aunque se pensaba que solo quedaría en palabras, Yesica Frías cumplió lo que dijo y terminó vendiendo las camisetas y también la medalla, algo que ha generado controversia en las redes sociales.

La mujer publicó unas fotografías donde se pueden ver a los compradores. “¡El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos”, apuntó en una historia de Instagram. Luego, en otra historia, uno de los compradores señaló lo siguiente: “Con el amigo Alexis y Yesica. Gracias por la atención, amiga. Ojalá sirva la venta”. De esta forma, dejó claro que ya vendió las prendas y el premio.

Exesposa de Palacios vendió su camiseta y medalla de campeón del mundo. (Foto: Composición)





Palacios y su exesposa perdieron un bebé

La discusión financiera parece estar lejos de llegar a un final. “A él le conviene que yo me calle. Si hablo sobre las intimidades de nuestra relación, de la familia y de lo que sé sobre la Selección, no le convendría”, advirtió Frías en una entrevista. “Pido que, por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su bebé no nacido, por lo menos terminemos como corresponde”, agregó.

Cabe mencionar que Exequiel Palacios y Yesica Frías se conocieron en 2018, se casaron en 2021 y, tres años después, en 2024, están en el proceso de divorcio. Estuvieron cerca de tener un bebé cuando ambos vivían en Alemania, donde Palacios se desempeña como jugador del sorprendente Leverkusen, que es el favorito a ganar la Bundesliga en esta temporada.

En estos momentos, el argentino se encuentra lesionado y se ha perdido los últimos seis partidos del conjunto alemán. En lo que va de la temporada, ha sumado 17 partidos en el equipo dirigido por Xabi Alonso. Palacios anotó tres goles y dio tres asistencias.





