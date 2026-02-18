Este 18 de febrero, cuando la alerta sísmica se haga escuchar a las 11:00 de la mañana en la capital del país y en diversos municipios mexiquenses, no solo se ensayará la hipótesis de un sismo fuerte: se pondrá a prueba, de manera simultánea, la memoria colectiva de tragedias pasadas y la voluntad real de aprender de ellas. El Primer Simulacro Nacional 2026 llega con una narrativa muy clara: comprobar si los altavoces funcionan, si las notificaciones de celular son claras, si las rutas de evacuación están bien trazadas y si la ciudadanía sabe exactamente qué hacer antes, durante y después de un movimiento como el que se simula. En un contexto donde la prevención suele cobrar relevancia solo tras un desastre, este ejercicio pretende convertir unos minutos de simulacro en un recordatorio contundente de que la preparación diaria sigue siendo la mejor defensa frente a los sismos.

Trabajo conjunto y respuesta organizada en el simulacro del 18 de febrero a las 11:00 hrs. En Ciudad de México y Estado de México se ensaya un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 km de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Prepararnos hace la diferencia. | Crédito: @CNPC_MX / X

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX y EDOMEX?

El Primer Simulacro Nacional 2026 está diseñado para interrumpir la rutina diaria en un horario de alta actividad. La alerta se activará exactamente a las 11:00 de la mañana del miércoles 18 de febrero en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México integrados a la red de alerta sísmica. En cuestión de segundos, el sonido se propagará por altavoces, algunos sistemas internos de inmuebles y teléfonos celulares compatibles. Al elegir este horario, las autoridades buscan que participen escuelas, oficinas, comercios y hogares.

¿En qué municipios de CDMX y EDOMEX sonará la alerta sísmica?

La CDMX tendrá participación completa, ya que las 16 alcaldías forman parte del sistema de altavoces del C5 y de los protocolos de Protección Civil. En el Edomex, el simulacro abarcará municipios metropolitanos que históricamente han sido afectados por sismos originados en la costa del Pacífico. Eso incluye zonas residenciales, industriales y de servicios que comparten dinámica urbana con la capital. La idea es que las personas identifiquen sus vulnerabilidades locales y trabajen en fortalecer su respuesta.

Puntos clave de la cobertura:

16 alcaldías de la CDMX incluidas en el simulacro.

Municipios metropolitanos del Edomex conectados al sistema de altavoces.

Uso combinado de altavoces callejeros y sistemas internos en edificios.

Revisión posterior de fallas para mejorar el sistema regional de alerta.

¿Qué mensaje llegará a los teléfono celulares durante el Simulacro Nacional?

La tecnología móvil se ha convertido en un complemento clave para el sistema tradicional de altavoces. Por eso, el simulacro de febrero servirá también para evaluar ajustes en el texto y el sonido de la alerta que llega a los teléfonos celulares. El mensaje busca ser más directo y digerible, quedando en algo tan simple como “¡Alerta, sismo!”, acompañado del tono característico. Se espera que estos cambios faciliten la comprensión inmediata del aviso y reduzcan la confusión en momentos de estrés.

¿De cuánto será el sismo del Simulacro Nacional, según el SSN?

La hipótesis de magnitud 7.2 toma como referencia la historia sísmica de México, donde eventos de gran energía han impactado al Valle de México desde la costa de Oaxaca y Guerrero. Al ubicar el epicentro en Pinotepa Nacional, los especialistas simulan un escenario de sacudida fuerte pero con cierto tiempo de anticipación para la zona centro. Esto permite poner a prueba la coordinación entre el Servicio Sismológico Nacional, el sistema de alerta y las autoridades de Protección Civil. El pueblo no debe verlo como una predicción, sino como una herramienta pedagógica para comprender el riesgo real.

¿Qué otros simulacros habrá en 2026? Fechas y horas exactas

El simulacro de febrero se inscribe en una estrategia anual que combina ejercicios regionales y nacionales. Después del 18 de febrero, el siguiente gran ejercicio será el simulacro nacional previsto para el 6 de mayo a las 11:00 horas, con participación de entidades de todo el país. Más adelante, se programará otro simulacro nacional en el segundo semestre, muy probablemente en torno a septiembre, cuando se recuerda el impacto de sismos históricos en México. De esta manera, la cultura de prevención se refuerza con eventos periódicos y no solo conmemorativos.

Prepararte hoy puede marcar la diferencia mañana. Ten lista tu mochila de emergencia y fortalece la seguridad de tu familia. | Crédito: @CNPC_MX / X

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

La cultura sísmica se construye con información, práctica y memoria colectiva. Antes de que suene la alerta, conviene hacer un mapa de riesgos en casa y trabajo, fijar muebles, revisar salidas de emergencia y acordar un plan familiar. Durante el simulacro –y ante un sismo real– la prioridad es proteger la vida: mantener la calma, alejarse de objetos que puedan caer, resguardarse y seguir instrucciones de brigadas. Después, toca evaluar daños, apoyar a quienes lo necesiten y aprender de la experiencia para mejorar la respuesta en el siguiente ejercicio.

¿Qué debe incluir la mochila de emergencia?

La mochila de emergencia resume en un solo objeto la idea de estar preparado. No se trata de acumular cosas, sino de reunir lo esencial para sobrevivir y comunicarse tras un evento crítico. Agua, alimentos no perecederos, lámpara, radio, pilas, silbato, botiquín, copias de documentos y cargador portátil son parte de lo mínimo necesario. A esto se pueden añadir medicamentos personales, artículos de higiene y algún elemento de abrigo, pensando siempre en las personas más vulnerables del hogar.

Tabla básica de contenidos recomendados:

Tipo de artículo Ejemplos sugeridos Supervivencia Agua, alimentos enlatados, barra energética. Comunicación Radio portátil, pilas, cargador, lista de contactos. Salud Botiquín, medicamentos personales, cubrebocas. Documentos Copias de identificaciones y pólizas.

TL;DR del Primer Simulacro Nacional 2026

Miércoles 18 de febrero, 11:00 horas: se activa la alerta sísmica en CDMX y municipios del Edomex.

Escenario hipotético: sismo magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El mensaje en celular busca ser más claro: “¡Alerta, sismo!”, con ajustes en volumen.

Habrá al menos otros dos simulacros nacionales en mayo y en el segundo semestre de 2026.

El objetivo es reforzar la cultura de prevención en la zona más poblada y sísmica del país.

FAQ – Primer Simulacro Nacional 2026

¿Por qué se hace un simulacro en febrero y no solo en septiembre?

Porque los sismos pueden ocurrir cualquier día; distribuir simulacros a lo largo del año ayuda a mantener fresca la cultura de prevención.

¿Qué debo explicar a niñas y niños sobre el simulacro?

Que es un ejercicio para aprender a cuidarse, que la alarma es una herramienta y que los adultos los acompañarán en todo momento.

¿Habrá suspensión de clases por el simulacro?

No, las actividades continúan; solo se detendrán unos minutos para realizar el ejercicio en escuelas.

¿Qué hago si tengo mascotas?

Se recomienda incluirlas en el plan de emergencia, mantenerlas con correa o transportadora y prever alimento para ellas.

¿Dónde consultar información oficial del simulacro?

En canales de Protección Civil, Gobierno de la CDMX, Gobierno del Edomex y el Servicio Sismológico Nacional.