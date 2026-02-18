Temblor en México del 18 de febrero 2026: hora exacta del Simulacro Nacional, magnitud y dónde fue el epicentro

La sismicidad casi continua que vive México se explica por su ubicación en una de las zonas tectónicas más activas del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta región convergen varias placas litosféricas, y la mayoría de los sismos de mayor magnitud se relaciona con la subducción de la placa de Cocos bajo la de Norteamérica, así como con la interacción de las placas del Pacífico, Rivera y Caribe. Esta compleja configuración convierte al territorio mexicano en una región de alta peligrosidad sísmica, donde los grandes eventos pueden tener efectos a cientos de kilómetros del epicentro.​

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), los sismos se concentran tanto en las fronteras entre placas, donde predominan los eventos de subducción, como en fallas internas de la corteza continental que pueden generar sismos someros. Por esta razón, estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California se consideran de alta peligrosidad sísmica por su ubicación y exposición constante a la actividad tectónica. Esta realidad se refleja en las estadísticas operativas del SSN: en México se registran sismos prácticamente todos los días, muchos de ellos de baja y mediana magnitud. De manera cotidiana se detectan numerosos eventos imperceptibles para la población, pero que ayudan a caracterizar el comportamiento sísmico del país.​

La actividad diaria queda documentada en los reportes de “últimos sismos” que el SSN publica casi en tiempo real, con datos como magnitud, hora, epicentro y profundidad de cada evento. Para jornadas recientes, los listados han mostrado una concentración de sismos a lo largo de la franja del Pacífico mexicano, especialmente en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Colima y Baja California, confirmando el patrón histórico de mayor actividad en la costa. Estos listados permiten comprender que la recurrencia de sismos pequeños forma parte del comportamiento normal de un país tectónicamente muy activo y refuerzan la necesidad de mantener protocolos de prevención.​

Dentro de este panorama destacan los llamados “microsismos”, definidos por el SSN como eventos de muy baja magnitud, usualmente menores a 3.0 y rara vez percibidos por la población. En la Ciudad de México (CDMX), estos temblores se asocian con fallas locales ubicadas en el poniente y sur de la capital, donde la tectónica cortical genera sismos someros, breves y de intensidad limitada. Su monitoreo resulta clave para conocer mejor la estructura geológica del Valle de México y afinar los modelos de amenaza sísmica urbana, especialmente en una metrópoli asentada sobre antiguos sedimentos lacustres.​

En paralelo a esta elevada sismicidad, en el territorio mexicano también se desarrollan importantes sistemas volcánicos, como el Eje Neovolcánico Transmexicano. En esta franja se localizan volcanes activos como el Popocatépetl y el de Colima, cuya vigilancia permanente recuerda que el riesgo geológico del país no se limita a los sismos. La combinación de sismicidad frecuente y vulcanismo activo subraya la importancia de mantener políticas permanentes de prevención y fortalecer la cultura de protección civil mediante simulacros y ejercicios coordinados.​

Últimos temblores en México hoy, 18 de febrero 2026

En este contexto de alta actividad sísmica, este miércoles 18 de febrero se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, un ejercicio diseñado para medir la reacción de la población ante un escenario de sismo fuerte. La alerta sísmica se activará en punto de las 11:00 horas locales, de forma simultánea en los altavoces del C5 instalados en las 16 alcaldías de la CDMX y en miles de dispositivos ubicados en municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de México. Al mismo tiempo, se enviará una notificación especial a los teléfonos celulares compatibles, con un mensaje breve del tipo “¡Alerta, sismo!” para facilitar su identificación inmediata.

La hipótesis del simulacro plantea un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en la región de Pinotepa Nacional, Oaxaca, una zona históricamente sísmica cuyos eventos pueden sentirse con fuerza en el centro del país. El ejercicio contempla la participación de municipios mexiquenses con alta concentración urbana y vínculos cotidianos con la capital, donde se buscará evaluar rutas de evacuación, tiempos de desalojo, funcionamiento de altavoces y coordinación de brigadas. Lejos de ser una predicción de sismo, este simulacro aprovecha la experiencia acumulada por el SSN y las autoridades de Protección Civil para traducir el conocimiento científico en acciones concretas de preparación ciudadana.

Todo lo que debes saber del Simulacro Nacional del 18 de febrero en CDMX y Edomex

La realización del Primer Simulacro Nacional este miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas en la Ciudad de México y el Estado de México se inscribe justamente en este contexto de alta peligrosidad sísmica. El ejercicio contempla la activación simultánea de la alerta sísmica en altavoces del C5 y en teléfonos celulares compatibles, con el fin de recrear las condiciones de un sismo fuerte en horario laboral y escolar. Se busca que oficinas, escuelas, hospitales, comercios y hogares pongan a prueba sus protocolos internos de respuesta, desde la identificación de zonas seguras hasta los tiempos de evacuación y llegada a los puntos de reunión.

Para este simulacro se ha definido la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en las cercanías de Pinotepa Nacional, Oaxaca, una región donde ya han ocurrido eventos importantes en décadas recientes. Un movimiento de estas características podría sentirse con intensidad en el Valle de México, especialmente en las zonas con suelos más blandos y edificios altos. Aunque se trata solo de un escenario teórico, permite a las autoridades y a la población dimensionar el impacto potencial de un sismo mayor y ajustar sus planes de emergencia.

En la Ciudad de México participarán las 16 alcaldías, donde se activarán miles de altavoces distribuidos en calles, plazas públicas, escuelas, centros de salud, instalaciones de transporte y edificios gubernamentales. Paralelamente, en el Estado de México se sumarán diversos municipios de la zona conurbada y de la Zona Metropolitana del Valle de México, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, entre otros que cuentan con infraestructura de altavoces y protocolos de protección civil. En todos estos puntos se espera que la población participe de manera ordenada, siguiendo las indicaciones de brigadas y autoridades locales.

Además de evaluar el funcionamiento técnico de la red de altavoces, el simulacro del 18 de febrero permitirá revisar el sistema de alertamiento en telefonía celular, que se ha convertido en un complemento clave para llegar a más personas en menor tiempo. Durante el ejercicio, muchos usuarios recibirán una notificación de alerta con un mensaje claro que indica que se trata de un simulacro, acompañada de un tono distintivo diseñado para ser fácilmente reconocible. Esta prueba ayudará a detectar posibles fallas de cobertura, retrasos en la entrega del mensaje o problemas de configuración en los dispositivos móviles.

En última instancia, el Primer Simulacro Nacional en CDMX y Edomex busca transformar el conocimiento técnico sobre la sismicidad mexicana en acciones concretas de preparación cotidiana. La combinación de un escenario de magnitud 7.2, la participación coordinada de dos de las entidades más pobladas del país y el uso simultáneo de altavoces y telefonía celular convierte a este ejercicio en una oportunidad valiosa para reforzar la cultura de prevención. La forma en que respondan instituciones y ciudadanía este miércoles 18 de febrero será un insumo fundamental para mejorar planes, ajustar protocolos y reducir la vulnerabilidad frente a futuros sismos reales.

¿Qué haces antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo

Identiza las zonas de menor riesgo en casa, trabajo y escuela (junto a columnas, bajo trabes, lejos de ventanas).

Elabora y comparte un plan familiar de protección civil con rutas de evacuación y punto de reunión.

Prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, pilas, botiquín y documentos importantes.

Asegura muebles altos, repisas y objetos pesados que puedan caer durante un sismo.

Participa en simulacros y enseña a niñas y niños cómo actuar ante un temblor.

Durante un sismo

Conserva la calma y evita correr, gritar o empujar a otras personas.

Si estás dentro de un edificio, aléjate de ventanas, cristales y objetos que puedan caer; protégete junto a muros estructurales o columnas.

No uses elevadores y evita utilizar las escaleras mientras el sismo está ocurriendo.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables, bardas y fachadas que puedan colapsar.

Si vas en vehículo, detente en un lugar seguro, sin bloquear vías de emergencia, y permanece dentro.

Después de un sismo

Verifica si hay heridos a tu alrededor y brinda primeros auxilios básicos si sabes cómo hacerlo; llama a los servicios de emergencia.

Revisa instalaciones de gas, agua y luz; si detectas fugas u olores extraños, cierra llaves y desconecta la energía eléctrica.

Evita usar cerillos o encendedores hasta asegurarte de que no hay fugas de gas.

Mantente atento a la información oficial del SSN y de Protección Civil, y sigue las indicaciones de las autoridades.

Prepárate para posibles réplicas y, si el inmueble quedó dañado, no regreses hasta que un especialista lo revise.

A continuación, un FAQ claro y compacto sobre sismos en México, pensado para un público general y tomando como referencia información técnica del SSN y organismos públicos mexicanos.​

FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes sobre sismos en México

¿Qué es un sismo y por qué ocurre?

Un sismo es la ruptura repentina de rocas en el interior de la Tierra que libera energía en forma de ondas sísmicas, las cuales producen el movimiento del suelo.​Esta ruptura suele originarse por el desplazamiento relativo de bloques de la corteza en zonas de fallas o límites de placas tectónicas, donde se acumula esfuerzo hasta que la roca ya no resiste.​En México, muchos sismos se relacionan con la subducción de la placa de Cocos bajo la de Norteamérica y con la interacción de otras placas como la del Pacífico y la de Rivera.​

¿Por qué México es un país tan sísmico?

México se ubica en una región de contacto de varias placas tectónicas: Norteamérica, Pacífico, Rivera, Cocos y Caribe, lo que genera una intensa actividad sísmica.​Las zonas más activas se localizan principalmente a lo largo de la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco y la península de Baja California, donde se concentran los epicentros de muchos sismos.​Esta configuración tectónica también está vinculada con el vulcanismo del Eje Neovolcánico, donde se encuentran volcanes activos como el Popocatépetl.​

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

Desde el punto de vista técnico, las tres palabras se refieren al mismo fenómeno físico: el movimiento del suelo causado por la liberación de energía en la litósfera.​En el uso cotidiano, en México suele emplearse “temblor” para movimientos moderados y “terremoto” para eventos de gran magnitud o alto impacto, aunque científicamente no hay distinción estricta.​El SSN utiliza principalmente el término sismo en sus reportes y boletines oficiales.​

¿Cuántos sismos se registran al día en México?

El SSN reporta en promedio decenas de sismos diarios con magnitudes generalmente mayores a 2, muchos de los cuales no son percibidos por la población.​En un año se pueden contabilizar varios miles de eventos, registrados por una red nacional de estaciones de banda ancha y acelerográficas distribuidas en gran parte del territorio.​La mayoría de estos sismos son de baja magnitud y sólo algunos alcanzan intensidades capaces de producir daños significativos.​

¿Qué es la magnitud y en qué se diferencia de la intensidad?

La magnitud mide la energía liberada por un sismo en su fuente, se calcula a partir de los registros de los instrumentos y es un valor único para cada evento.​La intensidad describe los efectos del sismo en la superficie, como el grado de sacudida y daños observados en distintos lugares, y puede variar de una localidad a otra.​En México se utilizan escalas de magnitud momento (Mw) y escalas de intensidad modificadas para evaluar el impacto en la población y la infraestructura.​

¿Cómo detecta y reporta los sismos el Servicio Sismológico Nacional?

El SSN opera una red de más de un centenar de estaciones sismológicas equipadas con instrumentos que registran continuamente el movimiento del suelo.​Cuando ocurre un sismo, los registros se envían a centros de procesamiento donde se determinan parámetros como la hora de origen, la localización epicentral, la profundidad y la magnitud.​El SSN publica los resultados en minutos en su portal de “Últimos sismos”, donde cualquier persona puede consultar la actividad reciente en México.​

¿La alerta sísmica la emite el SSN?

El SSN genera y difunde información técnica sobre los sismos, pero el sistema de alerta sísmica mexicana (SASMEX) es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).​SASMEX utiliza redes de sensores cercanas a la costa del Pacífico para detectar sismos fuertes y emitir avisos con segundos de anticipación en zonas como el Valle de México y otras ciudades.​La información del SSN y del sistema de alerta se complementa para apoyar a Protección Civil y a la población en la toma de decisiones preventivas.​

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo?

Las autoridades de protección civil recomiendan identificar zonas seguras en casa y trabajo, elaborar un plan familiar y preparar una mochila de emergencia antes de un sismo.​Durante un sismo se aconseja mantener la calma, no correr, no usar elevadores y replegarse o evacuar siguiendo rutas seguras previamente definidas.​Después del sismo, se deben revisar instalaciones, no encender fuego si puede haber fugas de gas y seguir únicamente la información oficial de Protección Civil y organismos técnicos.​

¿Los sismos se pueden predecir?

Los científicos no pueden predecir con exactitud el día y la hora de un sismo; sólo es posible estimar la probabilidad de ocurrencia a mediano o largo plazo en determinadas zonas.​Lo que sí se puede hacer es evaluar el peligro sísmico, estudiar las fallas activas y diseñar normas de construcción sismo-resistente para reducir el riesgo.​Por ello, la preparación, la educación y el cumplimiento de reglamentos estructurales son herramientas clave para disminuir las pérdidas ante futuros eventos.​

¿Dónde puedo consultar información confiable sobre los sismos de hoy en México?

La fuente técnica oficial en México es el sitio web del Servicio Sismológico Nacional, donde se publican listados, mapas y boletines de la sismicidad reciente.​Protección Civil federal, estatales y municipales difunden avisos, recomendaciones y protocolos de actuación antes, durante y después de un sismo.​También pueden consultarse cuentas oficiales del SSN y de Protección Civi