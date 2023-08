No cabe duda de que los festejos con temáticas son una moda en la dinámica de los exintegrantes de RBD. Prueba de ello es la fiesta de cumpleaños que realizó Christian Chávez con una dinámica de Barbie para todos los invitados. ¿Logró acudir Anahí y Maite Perroni? Pues, claro que sí.

Quienes siguen la vida de los exactores de RBD saben que varios del elenco original siguen siendo sumamente cercanos entre ellos. Basta con ver la publicación de Christian Chávez en su onomástico para darnos cuenta de que la amistad perdura con los años y se acrecienta con el pasar de los meses.

El exintegrante de "RBD" vestido de Ken en su fiesta de cumpleaños (Foto: Christian Chávez / Instagram)

¿No nos creen? Pues, miren el peculiar outfit que varios de los invitados tuvieron durante los 40 del querido Christian. Sin duda alguna, son todas unas celebridades.

LOS 40 AÑOS DE CHRISTIAN CHÁVEZ: ASÍ FUE LA FIESTA DEL EXINTEGRANTE DE RBD

Tanto Anahí como Maite Perroni han demostrado que la química entre el reparto actoral de RBD sigue estando latente. Eso sí, fue Dulce María quien se robó el show de la noche al lucir un conjunto azul con brillos, mientras que Christopher Uckermann acudió con un pantalón rosa con sudadera blanca.

Además, los cinco miembros de la exitosa serie juvenil se mantuvieron unidos durante el momento de la postal, por lo que no dudaron en posar alegremente para la icónica foto de cumpleaños.

Christian Chávez y los exintegrantes de "RBD" (Foto: Christian Chávez/ Instagram)

Conscientes de que la prensa no iba a estar presente, vale decir que logramos saber los detalles del evento gracias a las historias que Chávez subió a su feed de Instagram. Los usuarios de redes sociales no tardaron en aparecer y señalar que entre las exestrellas juveniles sigue más que fuerte. “¿Qué Poncho (Herrera) tiene mala relación con ellos o qué? Porque entiendo no querer o poder participar en la reunión, pero ¿ni para el cumple pudo venir?”, escribió un usuario.

¿VESTIDO DE KEN? ASÍ LUCIÓ CHRISTIAN CHÁVEZ EN SU FIESTA DE 40 AÑOS

El cumpleañero también recibió elogios en redes sociales tras publicar su foto vestido de Ken. Prueba de ello son los comentarios que Chávez recibió en su Instagram personal. “Es el único Barbie Ken. Que me cae bien”; “Los más hermosos 40 que he visto. Los amo RBD por siempre”; “¡Dios mío, 40! ¡Mi vejez acaba de golpearme de pronto!”; “Están igual, no envejecen”, indicaron los usuarios de redes sociales.

Otros outfits también cautivaron al público en redes sociales. Por ejemplo, Dulce María no acudió con un vestido alusivo de Barbie, sino que optó por presentarse con un traje de negro.

(Foto: Christian Chávez / Instagram)

Ante ello, los fanáticos no tardaron en reaccionar por medio de redes sociales. “Dice maría al estilo Roberto todos con la temática de Barbie y ella toda irreverente de negro me encanta”; “Dulce siendo Roberta en una fiesta de Barbie”; “Dulce siendo Dulce de negro. Todos bellos los RBD”, y “Dulce aún sigue con su personaje de Roberta”, señalaron algunos usuarios.

De esta manera, todo rumor de una enemistad entre los chicos de RBD queda descartada de plano. ¿Crees que cumplieron la temática o faltó más detalles?