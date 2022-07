Bring Me The Horizon confirmó que llegará a México el próximo 26 de octubre y dará un show para todos sus fanáticos en el Palacio de los Deportes. La banda británica regresa al país después de tres años y no lo hará solo, ya que estará acompañada de otros grupos como Ice Nine Kills, Black Veil Brides y Motionless, tal y como anunció en sus redes sociales. Revisa toda la información en esta nota.

La agrupación que integran el vocalista Oliver Sykes, el guitarrista Lee Malia, el bajista Matt Kean, el baterista Matt Nicholls y el tecladista Jordan Fish vuelve a México tras el concierto que dio en 2019 en el Pepsi Center.

Bring Me The Horizon es una de las bandas de metal alternativo más populares y aclamada por la crítica. La agrupación británica ha tenido éxitos como “Can You Feel My Heart” y “Throne”, que lo han llevado a grandes festivales en todo el mundo. Este 2022 lazó sencillos como “Bad Life”, “Fallout” y el más reciente ha sido “sTraNgeRs”, que ya cuenta con casi 10 millones de reproducciones.

tRiNItY oF tERr0R 🩸

sEe yOu iN oCToBeR meXiC0 🇲🇽

Bring Me The Horizon en México 2022: precio de entradas y cómo comprar

Las preventa entradas para el concierto para clientes de Citibanamex será el 20 y 21 de julio en Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará el 22 de julio. Recuerda que el precio de los boletos varía según la sección y se cobrará adicionalemente una tarifa extra por servicio.

UBICACIÓN PRECIO GENERAL A $ 1,290 GENERAL B $ 890 NIVEL D $ 720 NIVEL E $ 729

Bring Me The Horizon es una banda que ha evolucionado a lo largo de los años. El estilo musical de sus inicios en el 2003, así como el de su álbum debut Count Your Blessings, era el deathcore, pero en sus siguientes discos adoptaron un estilo más ecléctico del metalcore.

Sin embargo, su penúltimo álbum That’s The Spirit marcó un nuevo giro en su estilo musical al producir una obra no tan agresiva y mucho más inclinada hacia el Pop Rock con un sonido más comercial. Actualmente con su más reciente álbum Amo han experimentado con sonidos nuevos así como el Electropop o el Power Pop, y combinaciones entre otros géneros del Pop y la Electrónica.





