Se acerca a su gran final. ‘Better Call Saul’, que nació como una simple precuela de ‘Breaking Bad’ y en los últimos años se convirtió en una de las mejores series de Netflix, superando a su predecesora, según la crítica especializada, estrena el noveno capítulo de su sexta temporada este lunes 18 de julio. Repasa todos los detalles de su estreno del volumen 2, el tráiler y más en los siguientes párrafos.

Como bien se recordará, la sexta y última temporada de ‘Better Call Saul’ inició el 18 de abril de 2022, fecha en la que se lanzaros los dos primeros episodios para luego emitir uno de forma semanal hasta el 23 de mayo, día en la que concluyo la primera parte. En tanto, la segunda y definitiva parte de la temporada comenzó el 11 de julio de 2022, emitiéndose -desde entonces- un capítulo cada semana hasta que la serie llegue a su fin el 15 de agosto.

¿Cuándo se estrena el capítulo 9x6 de ‘Better Call Saul’ y cuál es su nombre?

Los nuevos capítulos de “Better Call Saul” se estrenan todos los lunes a las 9 p.m. por la señal de cable de AMC. Luego, los martes se emiten en streaming vía Netflix en los siguientes horarios:

2:00 a.m. (Hora del Perú, México, Ecuador y Colombia)

3:00 a.m. (Chile)

4:00 a.m. (Argentina).

Es decir, el capítulo 6x09, llamado “Fun and games” (Diversión y juegos), se estrenará el martes 19 de julio a las 2 a.m. (hora México) en Netflix. “La próxima escena es en la que tengo el infarto. Y probablemente alrededor de las tres cuartas partes de la escena se filmaron antes de que tuviera el ataque al corazón, ese mismo día, y luego la otra cuarta parte de la escena fue después”, contó Bob Odenkirk, el protagonista que da vida a Saul Goodman, a The Hollywood Reporter.

El accidente en el set de Bob Odenkirk

La pandemia de coronavirus provocó que el rodaje de esta temporada final de ‘Better Call Saul’ no arranque hasta el 10 de marzo de 2021. Todo parecía ir excelente hasta que Odenkirk se desmayó en pleno rodaje el 27 de julio, producto a un ataque al corazón, por lo cual tuvo que internado de urgencia en un hospital de Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.). Aquel incidente llevó a que se tuviera que ajustar el calendario de grabaciones por su ausencia temporal del set para recuperarse.

“Volvió casi de inmediato, como si nada hubiera pasado”, declaró Vince Gilligan, creador de la serie, en una entrevista con “Deadline”. Incluso, el propio Odenkirk confirmó a principios de septiembre que ya había vuelto al rodaje, el cual todavía se extendió hasta febrero del siguiente año.

Reparto y protagonista de la temporada 6 de ‘Better Call Saul’

Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Rhea Seehorn (Kim Wexler), Patrick Fabian (Howard Hamlin), Michael Mando (Nacho Varga), Tony Dalton (Lalo Salamanca), Giancarlo Esposito (Gus Fring) y Daniel y Luis Moncada (Leonel y Marco Salamanca) reaparecen en esta temporada final dando vida a personajes ya vistos en anteriores temporadas.

Es probable que haya más regresos como el de Kerry Condon dando vida a Stacey Ehrmantraut, pero no está confirmado. Además, no descartemos tampoco la posible reaparición de más personajes de ‘Breaking Bad’, y es que Odenkirk ya avisó de que el final de ‘Better Call Saul’ va a hacer que “todos veamos ‘Breaking Bad’ de forma diferente”