Laura Flores es una actriz y cantante mexicana que triunfa desde hace más de cuatro décadas en la industria del entretenimiento. Si bien, su talento es reconocido no sólo en el país que la vio nacer, sino en otras naciones gracias a sus interpretaciones en diversas producciones; al parecer en el plano sentimental no le ha ido tan bien, ya que se ha divorciado en cinco oportunidades.

Debido a que el amor le ha sido esquivo, te damos a conocer quiénes han sido los esposos de la también conductora televisiva, nacida el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, Tamaulipas. Cabe señalar que empezaremos con el último hasta llegar al primer marido que tuvo.

5. MATTHEW FLANNERY

La presentadora al lado de su entonces esposo Matthew Flannery (Foto: Laura Flores / Instagram)

Matthew Flannery fue el quinto esposo de Laura Flores, con quien estuvo casado por casi cuatro años. La actriz dio a conocer la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales. “Amigos, por este medio, les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado. Llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo. Matt siempre contará con mi respeto y apoyo (…). Siempre seremos amigos incondicionales porque fuimos una parte importante el uno del otro, porque un buen amor jamás se olvida. Nos unimos con respeto y nos separamos con respeto. Les pido su comprensión”, escribió.

Como se recuerda, ellos hicieron pública su relación en abril de 2019 y en diciembre comentaron que se habían casado en una boda muy sencilla. Respecto a su matrimonio civil, en un inicio pensaban hacerlo en Irlanda, con el fin de honrar la ascendencia de su pareja, pero la pandemia del coronavirus hizo que todo se hiciera de otra forma. De acuerdo con People en español, él se dedica al sector de la construcción.

4. EDUARDO FONSECA

Aquí la actriz mexicana luciendo el cabello corto (Foto: Laura Flores / Instagram)

En 2013, Laura Flores sorprendió a todos al anunciar su boda con el ingeniero en Aeronáutica Eduardo Fonseca. “Le di el ‘Sí’ porque se ganó a mis hijos. Llevamos año y medio, y estoy seguro de que ¡es el hombre de mi vida!”, señaló hace una década a la revista TVnotas.

Aunque la actriz estaba muy ilusionada, se divorció de su cuarto esposo solamente cinco meses después de haber contraído nupcias. En el programa “En compañía de”, de 2015, reveló sus razones. “El 2013 fue un año de decisiones difíciles: tomar una decisión si me iba, si me quedaba [entre Miami y México]. Ese mismo año me caso porque estaba muy vulnerable y pensé que en él iba a encontrar este refugio, esta seguridad que me estaba faltando”.

3. JOSÉ RAMÓN DIEZ

Empezó su carrera artística con el grupo Hermanos y Amigos (Foto: Laura Flores / Instagram)

La tercera vez que Laura Flores se casó lo hizo con el empresario José Ramón Diez, con el que compartió su vida desde 1998 a 2007, fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos: María y Patricio.

Convertirse en madre no fue nada sencillo para la actriz, quien pasó por nueve procesos de fertilización in vitro y dos pérdidas de embarazo, hecho que llevó a resquebrajar la relación, la cual llegó a su fin, pero mantienen una relación cordial por sus hijos.

2. MIGUEL ÁNGEL DURÁN

En el rubro del teatro ha participado en varias puestas en escena (Foto: Laura Flores / Instagram)

Miguel Ángel Durán se convirtió en su segundo esposo, con quien llegó al altar en 1992. Él era un cirujano plástico. De aquel amor no queda nada; es más, la también cantante no lo considera como alguien que formó parte de su vida, toda vez que le ocultó información importante.

Resulta que cuando Laura Flores contrajo nupcias con él, este seguía casado con otra mujer. “Miguel ya estaba casado y yo no lo sabía. Estaba separado, pero no estaba divorciado”, contó en “El minuto que cambió mi destino” en 2017. Reveló que se enteró de todo cuando ella se presentó en su casa. Su matrimonio duró cuatro meses.

1. SERGIO FACCHELLI

A la par de su carrera musical, ha participado en telenovelas (Foto: Laura Flores / Instagram)

El primer esposo de Laura Flores fue con el compositor uruguayo Sergio Facchelli en 1986. Su familia no apoyaba su unión. “Lo que pasa es que mi papá era muy celoso, muy controlador, se dio cuenta de que nos fuimos de vacaciones y yo dije: ‘Nos va a matar’ y sí, estaba furioso mi papá. ¿Y qué hago? Me caso. Fue para salirme de la casa”, contó en 2021 a “Confesiones”.

Pese a que trabajaron varios proyectos musicales juntos y aparentemente eran muy felices, se divorciaron tres años después. Incluso, la actriz dio a conocer, sin dar mayores detalles, que fue víctima de violencia.