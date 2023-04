Un infarto puede acabar con la vida de una persona, tal como ocurrió con el cantante Julián Figueroa, quien dejó de existir el 9 de abril de 2023. Así como él, hay otros famosos que fallecieron a causa de un ataque cardíaco, por lo que a continuación te detallamos quiénes son, pero en esta ocasión nos centraremos en los que partieron siendo jóvenes.

Antes te precisamos que el infarto de miocardio aparece por un riego sanguíneo insuficiente debido a la obstrucción de una arteria; en otras palabras, cuando el flujo de sangre del corazón no puede obtener oxígeno.

Se da de la siguiente forma: cuando las arterias coronarias se estrechan, el oxígeno no llega al miocardio, por lo que este no podrá producir energía para moverse, lo cual conllevará a la muerte de las células del tejido que no reciben sangre, de acuerdo con la Fundación Española del Corazón.

Tomando en cuenta lo señalado líneas arriba, te mencionamos las celebridades que nos dejaron a causa de un ataque cardíaco.

JULIÁN FIGUEROA

El cantante y actor murió de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

El artista Julián Figueroa dejó de existir el 9 de abril de 2023 por “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular” a los 27 años. Su madre Maribel Guardia dio a conocer en un comunicado la causa de su deceso.

De acuerdo con documentación de la Fiscalía, el hijo de Joan Sebastian había tenido un dolor en el pecho, por lo que se dispuso a descansar; sin embargo, su corazón dejó de latir y jamás despertó.

Él deja en la orfandad a un hijo pequeño de cinco años, fruto de su matrimonio con Imelda Garza, quien lo encontró sin vida en una recámara.

SEBASTIÁN ATHIÉ

Sebastián Athie como Lorenzo Guevara en "O11CE" durante un ensayo para la prensa en Non Stop Studios en Buenos Aires, Argentina, en julio de 2016 (Foto: Eitan Abramovich / AFP)

Sebastián Athié falleció el 4 de julio de 2020 a causa de un ataque al corazón a los 24 años, tal como informó su familia.

“Sebastián murió a causa de un infarto que se produjo durante una de sus sesiones de entrenamiento al aire libre el pasado 4 de julio. Gozaba de una excelente salud y estamos devastados por este terrible acontecimiento”, precisaron en un comunicado.

El actor saltó a la fama en 2017 cuando formó parte del elenco de la serie “011CE”. También actuó en “Soy Luna”, de Disney Channel, así como “La Rosa de Guadalupe”.

BIG PUN

Big Pun fue un rapero de origen puertorriqueño (Foto: @dannyhastings / Instagram)

Big Pun murió el 7 de febrero de 2000 a raíz de un infarto agudo de miocardio a los 28 años. El rapero había luchado durante toda su vida con problemas de peso, al momento de su deceso pesaba 317 kilogramos.

Él emergió de la escena underground en el Bronx a finales de 1990. Apareció en álbumes de Raekwon, del grupo The Beatnuts y Fat Joe, por lo que firmó con Loud Records.

En el 2000, colabora con Jennifer Lopez con “Feelin So Good”, por lo que su nombre era cada vez más conocido y ganaba fama mundial.

MARIANA LEVY

Mariana Levy destacó por su interpretación en la telenovela “La pícara soñadora”, al lado de Eduardo Palomo (Foto: Televisa)

Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005 por un infarto fulminante a los 39 años. Aquel día, la actriz había ido a recoger al colegio a su hija y sus amigas para llevarlas a Six Flags, pero en el camino se dio cuenta que un coche las seguía, cuando este se acercó, se percató que un hombre estaba armado.

Lo peor vino después, ya que ni bien bajó el sujeto y comenzó a acercarse a ella, se asustó y desmayó. Pese a los intentos por reanimarla, y había fallecido.

El cuerpo de la madre de tres hijos fue cremado y en octubre de 2022, su madre Talina Fernández esparció sus cenizas en un bosque ubicado en Desierto de los Leones, Ciudad de México.

EDUARDO PALOMO

Eduardo Palomo tuvo el papel de Juan del Diablo, aquel muchacho de personalidad rebelde y conflictiva. (Foto: Televisa)

Eduardo Palomo murió el 6 de noviembre de 2003 a los 41 años a causa de un ataque al corazón, derivado por una cardiopatía que padecía. La muerte del protagonista de “Corazón salvaje” se produjo cuando estaba cenando con su esposa Carina Ricco y un grupo de amigos en un restaurante ubicado en Sunset Boulevard, Los Ángeles.

Todo transcurría con normalidad, uno de sus acompañantes contó un chiste, el actor comenzó a reír y en medio de una carcajada parecía que se había dormido, por lo que al tratar de despertarlo, se dieron cuenta que no reaccionaba. Aunque trataron de reanimarlo los paramédicos, él había fallecido.

Su funeral fue en la Iglesia de la Cienciología en Los Ángeles, donde fue cremado Sus cenizas lanzadas al mar después de haber sido repatriadas a México.