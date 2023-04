Después de la muerte de Julián Figueroa, algunos detalles no están del todo claro y eso se ha prestado para diversas especulaciones. Una de ellas es que el hijo de Maribel García habría llamado a una amiga antes de morir, hecho que fue tomado como un gesto de que la relación sentimental con Imelda Garza, su pareja y madre de su hijo, andaba en crisis.

El 9 de abril de 2023, la vida del cantautor mexicano de 27 años se apagó a causa de un infarto. La noticia la confirmó su madre, la reconocida histrionisa de telenovelas mexicanas, quien pidió desde ese momento respeto a la privacidad de la familia de su hijo.

Hecho que no viene ocurriendo, pues en redes sociales empezó a circular la versión de que Figueroa habría intentado ponerse en comunicación con una amiga horas previas al ser hallado sin vida en su habitación. Esto dio pie a muchas teorías, desde que Figueroa podía tener una aventura hasta que el intérprete estaba separado de la cantante Imelda.

Julián Figueroa siguió los pasos artísticos de sus padres Joan Sebastian y Maribel Guardia (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

IMELDA GARZA, VIUDA DE JULIÁN FIGUEROA, DICE QUE ES MENTIRA QUE CANTANTE HAYA LLAMADO A AMIGA ANTES DE MORIR

A pesar de su intención de no querer declarar a los medios y menos referirse al tema en cuestión, Garza optó por salir a aclarar las cosas y brindó una entrevista a “De primera mano” el 12 de abril.

“Han salido muchos rumores. Nada de eso es cierto, no sé de dónde sacan estas historias. Supe del video de una chica que se viralizó porque decía que Julián era muy amigo de ella, que le había marcado y que no le contestó, y que tal vez si le hubiera contestado la llamada no hubiera estado en esta situación”, explicó la también intérprete musical.

“La verdad es que Julián no tenía llamadas a ninguna chica de la escuela, o sea, él estaba en la universidad y esta chica, es de la universidad. Él no tenía ninguna llamada hacia ella, entonces, no sé de dónde sacó eso, pero pues sí, eso generó mucha controversia y fui atacada por eso”, señaló Imelda mientras era entrevistada por su tía, la periodista Addis Tuñón.

JULIÁN FIGUEROA E IMELDA GARZA ESTABAN PLANEANDO CELEBRAR SU LUNA DE MIEL

En esa línea, Imelda fue cuestionada sobre si la pareja pasaba por alguna crisis matrimonial y pensaban en la separación. Ante ello, la celeb indicó que el fin de semana previo a su fallecimiento estuvieron juntos e incluso estaban planeando la luna de miel que nunca tuvieron cuando se casaron (2017).

“El sábado (Julián) estuvo todo el día con nosotros y el domingo también. Entonces, no sé si fue por llamar la atención o si de verdad lo consideraba un amigo (la joven que realizó un video señalando que Figueroa lo había llamado antes de su muerte), pero sí se me hizo muy mala onda, no tanto por ella, sino por la manera en la que la gente reaccionó. Porque tú publicas algo así y la gente en lo primero que piensa es que ‘seguro lo dejó solo, seguro estaban separados’”, aseveró.

“No estábamos separados, de hecho, estábamos planeado un viaje a Japón (…) Nos hacía mucho ilusión a los dos (…) Y tal vez (el viaje sería) como una luna de miel porque no la tuvimos en sí”, agregó.