Con el año a punto de culminar, en México ya se comienza a vivir lo que será el 2022 y ver qué sorpresas traerá. Por esta razón, es necesario saber también cuáles serán los días de descanso que te llevarán a hacer mejores planes. Te mostramos la agenda de los días festivos que ya están programados en el país y podrías tener en cuenta para tomarte una vacaciones solo o con la familia.

El gobierno marca como días feriados oficiales los que “tienen por objeto que el trabajador celebre, con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas”. En total, al año hay siete de estos días (ocho, cuando hay sucesión presidencial).

Por otra parte, los días festivos no oficiales son aquellos que no están reconocidos por ley. Estos pueden ser por alguna fiesta tradicional o religiosa y los empleadores pueden darlos o no a discreción.

Días festivos en México para el año 2022

1 enero- Año Nuevo

5 febrero- Día de la Constitución

21 marzo- Natalicio de Benito Juárez

14 abril- Jueves Santo (no oficial)

15 abril- Viernes Santo (no oficial)

1 mayo- Día del Trabajo

5 mayo- Batalla de Puebla (no oficial)

16 septiembre- Día de la Independencia

12 octubre- Día de la Raza (no oficial)

2 noviembre- Día de Muertos (no oficial)

14 noviembre- Aniversario de la Revolución Mexicana

12 diciembre- Día de la Virgen de Guadalupe (no oficial)

25 diciembre- Navidad

¿Cómo serán las vacaciones en el año 2022?

Son dos los periodos vacacionales que habrá en los próximos seis meses. Primero el de la época decembrina de este 2021, que según la Secretaría de Educación Pública (SEP) será del 20 al 31 de diciembre de 2021 y los alumnos retomarán sus lecciones el lunes 3 de enero.

Las otras serán en las vacaciones de Semana Santa del próximo año, que serán del lunes 11 al viernes 22 de abril y el periodo escolar 2021-2022 concluirá el jueves 28 de julio.

Días de Descanso Oficiales 2022: ¿Qué pasa si se trabaja esos días?

La Ley Federal del Trabajo estipula que el patrón junto con los trabajadores tendrá que ponerse de acuerdo y decidir previamente qué trabajadores tendrán que trabajar durante los días de descanso oficiales. Por lo tanto, las personas que tengan que trabajar durante estos días deberán cobrar el incentivo acordado, independientemente de cual sea su sueldo. Esta es una manera de motivar a los empleados, recompensarlos por su trabajo de una manera justa y eliminando los abusos laborales.