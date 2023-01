Como todos los años, el calendario es de las cosas más importante en el primer mes y este 2023 no es la excepción. Aquí en DEPOR te traemos toda la información sobre el calendario oficial de México 2023, con los días festivos oficiales o también conocidos como días puente, los días festivos no oficiales y qué días no trabajan ni estudian los que pertenecen a la SEP, pues ellos también tienen un calendario totalmente diferente al del resto de trabajadores.

Días festivos oficiales (días puente) en México 2023

Domingo 01 de enero: día de Año Nuevo.

Lunes 06 de febrero: día de la Constitución Mexicana.

Lunes 20 de marzo: natalicio de Benito Juárez.

Lunes 01 de mayo: día Internacional de los Trabajadores.

Sábado 16 de septiembre: día de la Independencia de México.

Lunes 20 de noviembre: aniversario de la Revolución Mexicana.

Lunes 25 de diciembre: día de la Navidad.

Días festivos no oficiales en México 2023

6 de abril: Jueves Santo

7 de abril: Viernes Santo

5 de mayo: Batalla de Puebla

12 de octubre: Día de la Raza

2 de noviembre: Día de Muertos

12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

Días puente y feriados de la SEP en México 2023

27 de enero 2023: Junta del Consejo Técnico Escolar

6 de febrero 2023: Suspensión de labores

17 de marzo 2023: Junta administrativa. Primer megapuente que va del 17 al 20 del mes

28 de abril 2023: Junta del Consejo Técnico Escolar

1 de mayo 2023: Día del Trabajo, segundo megapuente

5 de mayo 2023: Batalla de Puebla

15 de mayo 2023: Día del Maestro

26 de mayo 2023: Junta del Consejo Técnico Escolar

30 de junio 2023: Junta del Consejo Técnico Escolar

Ley Federal del Trabajo de México: ¿qué pasa si te piden trabajar en feriado?

Según la Ley Federal del Trabajo de México, “los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso”. No obstante, si un empleado trabaja en un día feriado, se le deberá pagar un salario doble por el servicio prestado, según lo que dice el artículo 73 de la legislación.