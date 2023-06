¡Se terminó la espera! El Corona Capital 2023 anunció la conformación del cartel de artistas que se presentarán el próximo 17, 18 y 19 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México. Como no podía ser de otra forma, la decimotercera edición de uno de los festivales de música más importantes del país contará con grandes invitados por día, entre los que destacan bandas interncionales como Arcade Fire, Pulp, Blur, The Cure, entre otros. Echa un vistazo a los detalles del concierto, cuándo empieza la preventa y los precios en los siguientes párrafos.

Realizado por primera vez en 2010, el Corona Capital se convirtió en un festival trascendente para la música a nivel internacional, por lo que actualmente son miles las personas que esperan ansiosas por su realización. No en vano, Armando Carrillo, organizador del evento, recomendó revisar con detenimiento el cartel de este año.

“Revisen también los nombres chiquitos que están por ahí, porque luego la gente dice ah, nada más veo los tres primeros renglones y ya estuvo, no. En Corona Capital recuerden que siempre van a encontrar sorpresas, bandas que que de repente hoy no son tan grandes y que en unos años los van a ver de ‘headliners’ y demás”, dijo.

¿Cuándo es la preventa del Corona Capital?

Según lo establecido por los organizadores, la preventa del Corona Capital 2023 estará disponible el viernes 9 de junio, mientras que la venta general se realizará al día siguiente (sábado 10). Ambas compras se podrán realizar a través de la web de Ticketmaster desde las 11:00 horas de México, por lo que más te vale estar al tanto de la último información del concierto.

Corona Capital 2023: precios de boletos

Los boletos para el Corona Capital 2023 son de cuatro tipos según la ubicación que cada persona quiera tener en el concierto. Asimismo, se conoció que los precios de las entradas rondarán entre los US $1.000 y US $150 dólares, aunque todavía Ticketmaster no ha confirmado dicha información.

Abono General: $4,290 (Con cargos: $5,148)

Abono Comfort: $6,435 (Con cargos: $7,635)

Abono Plus: $8,580 (Con cargos: $9,780)

Abono Area Club: $35,000 (Con cargos: $36,200)

Cartel completo del Corona Capital 2023

Cartal oficial del Corona Capital 2023 por día (Foto: @CoronaCapital).

¿Quiénes tocarán en el Corona Capital?

- Viernes 17 de noviembre

Arcade Fire

Pulp

Alanis Morissette

Alvvays

Automatic

Belako

Boywithuke

Brittany Howard

Brooks Nielsen

Caroline Rose

Claud

Fenne Lily

Fitz and The Tantrums

Fleet Foxes

Hannah Storm

The Hives

Hot Chip

Kennyhoopla

Mild Minds

Mother Mother

Muna

Orion Sun

Phoenix

Rossevelt

Sampa The Great

Soccer Mommy

Sofie Royer

The Walkmen

Two Door Cinema Club

Unkown Mortal Orchestra

Yard Act

- Sábado 18 de noviembre

Blur

The Black Keys

Thirty Seconds To Mars

Alice Ivy

Atarashii Gakko

Barns Courtney

Ben Howard

Billie Marten

Black Kids

Dean Lewis

Fever Ray

Fletcher

Giant Rooks

Jawny

Jungle

Kasabian

Kim Petras

Kimbra

The Lathums

Lauv

Metronomy

Nation of Language

Neil Frances

Niall Horan

Olivia Dean

Parcels

Patrick Watson

Rebecca Black

Tessa Violet

- Domingo 19 de noviembre

The Cure

The Chemical Brothers

Pet Shop Boys

The Amazons

Arlo Parks

Berlin

The Breeders

D4VD

DEHD

Feist

Goose

Grace Ives

Gracie Abrams

The Happy Fits

Ladytron

The Lumineers

Nai Palm

NF

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Off!

Sleater-Kinney

Sylvan Esso

Tennis

The Twilight Sad

Zhu

The Lumineers