Ten presente que estas predicciones solo tienen validez desde el lunes 5 hasta el domingo 11 de junio. No te pierdas el horóscopo que revelará aspectos interesantes sobre tu futuro en los próximos días ¿Estás listo para desvelar lo que el presente te depara según la influencia astrológica? Siempre es emocionante conocer las sorpresas que la vida te tiene preparada para cada uno de nosotros, basadas en nuestro signo zodiacal.





ARIES

Para esta semana, tu mejor momento, comenzará desde el fin de semana, cuando Mercurio pase a Géminis. Sobre ti tendrá un efecto hablador y conquistador que, unido a tu natural iniciativa y ganas de hacer cosas, conseguirás lograr todo lo que te propongas y superar al resto. Podrás convencer a cualquiera de cualquier cosa. Esta será una gran semana para ti.

TAURO

No hay nada como aprovechar tu día menos productivo de la semana para disfrutar con amigos, amores y familia, no dudes en disfrutarlo porque ese momento de relajo será el domingo, así que no dudes en conservar fuerzas y planear el mejor de los eventos. Hay buena noticias para ti, porque empezarás la próxima jornada con una sonrisa.

GÉMINIS

Esa gran decisión económica que tienes que decidir pasa por sentarte a escuchar a tu corazón. Sí, parece un consejo motivador, pero la realidad es que las consecuencias que puede tener son más personales que económicas. No dudes en reflexionar y después decidir, hay cosas que mejor debes tomar un segundo de más para que te vaya tan bien como desees.

CÁNCER

Lo bueno de tu sensible personalidad es que la intuición nunca te falla y comprendes a los demás mejor que ellos mismos, eso te hace ser una gran persona. Ahora, lo malo es lo que te ocurrirá esta semana: sentirás que cada comentario es personal y tu día a día será caminar por un pasillo de cristales. Para equilibrar esto, tienes que ser más parcial y ponerte a ti primero.

LEO

Esta semana será algo complicada, si lo permites. Porque el síndrome ‘main character’, conocido como creerse el protagonista de toda historia en cualquier contexto ya es algo de lo que pecas, y ahora con Venus en Leo a partir del lunes todavía más. Bájate un par de puntitos si no quieres que la gente piense que eres insoportable. Debes tenerte tú paciencia.

VIRGO

Para esta semana, se te presentarán situaciones complicadas, pero serás una de las pocas personas que tomará conciencia esta semana de las muchas cosas que hay que cambiar en la sociedad. El ambiente está por colapsar, pero tú puedes aportar buenas ideas y de alguna manera generar un cambio que te hará sentirte importante y útil. Que las adversidades no te desmotiven.

LIBRA

La etapa amorosa que tienes actualmente entre manos solo puede tomar dos destinos: el de convertirse en una relación con más compromiso... o pasar el verano soltera. La otra persona está esperando tu decisión, así que no tardes en dar una respuesta, pero tampoco decidas en una. Esta semana debes pensar más con la cabeza que con el corazón.

ESCORPIO

Ser el ‘personaje principal’ de tu vida y, sobre todo, de la de los demás es algo que te encanta y no debes sentirte menos. ¡Reconócelo sin pudor! Venus se encargará de darte el papel protagonista del reparto en cada trama. Sí, es por su visita de larga duración a Leo. ¡Prepárate para ser una estrella!

SAGITARIO

Aunque ahora veas las cosas como está el tiempo, es decir, gris, es importante que mires a tu alrededor y veas lo afortunada que eres y que empieces a valorar las grandes o pocas cosas que posees. Puede que no tengas amor, pero sí trabajo y salud, cosa que es importante. Con tener dos de las tres variables funcionando en tu vida ya debes dar las gracias. Sé consciente.

CAPRICORNIO

Este domingo 11 se convertirá en el momento perfecto para manifestar aquello que lleva tiempo rondando en nuestra cabeza. Es muy importante que te centres en el objetivo, realices algún ritual de meditación con piedras espirituales y sientas en tu cuerpo que ya lo has conseguido, que es algo que te pertenece.

ACUARIO

Durante esta semana, escucharás tantos comentarios innecesarios, cosa que no te convendrá para nada, además, no es algo que te guste o hagas habitualmente. Bájate de esa nube, porque como te vayas de la lengua, tendrás la sensación de: “Nunca me meto en nada y, cuando lo hago, lo estropeo”, lo más recomendable es que te enfoques en tus asuntos.

PISCIS

Mantener los límites bien definidos y respetarlos respecto al amor, amistad, familia y trabajo es muy importante y necesario para tu día. Esta semana te juntarás a gente ‘más predominante’ que intentará sobrepasarlo. No les permitas que hagan lo que ellos quieran. Recuperar terreno perdido es más complicado que protegerlo. No te dejes influenciar o marchitar por el resto.