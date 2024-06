Su romance es oficial. El cantante mexicano Christian Nodal confirmó que mantiene una relación sentimental con Ángela Aguilar. Tras semanas de rumores, los artistas mexicanos confirmaron su romance con dos imágenes que los muestran muy cercanos lejos de los escenarios, disfrutando del tiempo libre en pareja. “Muy enamorados y llenos de ilusión”, es el mensaje que acompaña sus instantáneas.

Lo sorpresivo de la noticia es que Christian Nodal hace oficial este nuevo romance a tan solo algunos días de anunciar su separación de Cazzu, con quien tuvo un bebé. Como se recuerda, a finales de mayo Nodal y Cazzu explicaron que su amor se había terminado, pero que mantendrían una relación cordial por su bebé; sin embargo, días después el mexicano fue captado con Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Christian Nodal al respecto?

En medio de los rumores de una presunta infidelidad, Christian Nodal rompió con su silencio y explicó mediante un video en redes sociales que nunca existió un engaño con Cazzu. En su mensaje, aclaró cómo fue el fin de su relación con la cantante y cómo inicio su romance con la hija de Pepe Aguilar.

“Yo sé que muchos hoy se enteraron de que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Como andan inventando historias, por respeto a mi expareja, a mi hija y a mi actual, quería salir a aclarar y dar el contexto”, empezó diciendo Nodal en su mensaje.

“Julieta es una persona que amo y tiene mi respeto para toda la vida. Somos figuras públicas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona y el ciclo juntos caducó de la mejor manera posible. Nos dio el regalo más lindo que es mi hija, a quien voy a cuidar y amar por siempre. En esa relación no hubo terceros, jamás hubo infidelidad, es algo que jamás haría. Simplemente el amor no funciona, y ahora estoy viviendo una experiencia preciosa con una mujer hermosa”, agregó el mexicano.

¿Quién es Ángela Aguilar y a que se dedica?

Ángela Aguilar, de 25 años, nació en Los Ángeles, Californa, Estados Unidos el 8 de octubre de 2003. La joven artista forma parte del reconocido clan de cantantes y artistas de renombre Aguilar, esto debido a que es hija de Pepe Aguilar, sobrina de Antonio Aguilar, Jr., Francisco Rubiales, Marcela Rubiales, Dalia Inés y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, emblemas de la música mexicana.

Con tales antecesores, no pensó mucho en lo que quería hacer para ganarse la vida. Es más, su primer contacto con el escenario fue en la barriga de su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, en un show. Junto a su hermano Leonardo, la artista acompañó a sus padres, abuelos y tíos en diferentes presentaciones.

¿Quiénes fueron las parejas de Christian Nodal?

La figura de la música regional mexicana ha tenido una vida llena de romances famosos antes de iniciar su relación con la hija de Pepe Aguilar. Hace algunos días, Nodal dio por finalizada su relación con la cantante Cazzu, con quien se convirtió en padre de la pequeña Inti; sin embargo, no fue su único amor.

En 2020, mientras era parte del programa “La Voz” de TV Azteca, Nodal se enamoró de su compañera Belinda y ambos iniciaron un sólido romance, siendo el amor más mediático que ha vivido la pareja, al punto de comprometerse; sin embargo, dos años después, anunciaron su ruptura.

Anteriormente, Nodal también mantuvo una relación con María Fernanda Guzmán, hija del futbolista mexicano Daniel ‘el Travieso’ Guzmán. También estuvo con la cantante Estibaliz Badiola y Luisa Fernanda Macías.

