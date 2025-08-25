A la hora de mantener un estilo de vida saludable, muchos no solo cambian sus hábitos alimenticios, sino que también incluyen el ejercicio en su día a día con visitas al gimnasio o entrenamientos con instructores personales. Si eres de los que está en este grupo y realizas ejercicios con los que terminas bastante extenuado, déjame contarte que hay una fruta que te dará muchos beneficios y se trata de la piña.

Y es que realizar actividad física sería una excelente manera de que tu organismo esté en óptimas condiciones. Según Mayo Clinic , te ayuda a controlar el peso, combate las afecciones y enfermedades, mejora tu estado de ánimo, aumente la energía, promueve un mejor sueño y suele ser divertido.

Pese al punto positivo, es necesario complementarlo con una buena alimentación para que obtengas mejores resultados y tu energía se mantenga óptima. Ahora, presta atención por qué la piña es clave en tus rutinas de ejercicios.

La piña también es un excelente antiinflamatorio en caso sufras algún golpe. (Crédito: Freepik)

¿Por qué es necesario comer piña después de realizar ejercicio extenuante?

Quizás no seas un amante de esta fruta porque suele picar tu lengua cuando la estás ingiriendo, pero estás desaprovechando su gran beneficio en caso ames realizar ejercicio.

Sucede que esta fruta contiene bromelina, el principal causante de escaldar en tu lengua, pero tiene la capacidad de reducir el tiempo de recuperación cuando realizas ejercicio, según el portal Healthline .

Además, Men’s Health afirma que, si ingieres piña, recuperarás a toda velocidad el glucógeno que has gastado durante el entreno que has realizado.

La bromelina de la piña es ideal para que recuperes las energías del esfuerzo físico que realizaste. (Crédito: Freepik)

Si consideras que esto es todo, debes saber que ayuda a reponer las reservas de carbohidratos después de una extenuante actividad física y es una buena fuente de vitamina C y manganeso, dos componentes claves en la reparación de tejidos y el fortalecimiento de los huesos.

¿Qué nutrientes tiene la piña?

Según la Fundación Española de la Nutrición, por cada 100 gramos de porción comestible, obtendrías los siguientes nutrientes: