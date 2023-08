En ocasiones, el mundo del cine trasciende los límites de la pantalla grande y adquiere un significado más profundo, tal como sucede con “Sound of Freedom”. Esta película, que inicialmente debutó en Estados Unidos el 4 de julio, ha impactado de manera significativa debido a su enérgico mensaje en contra del tráfico sexual de menores. A pesar de su poderoso contenido, el camino de esta producción ha estado marcado por desafíos y controversias. Uno de los momentos cruciales tuvo lugar durante su campaña promocional en México, cuando el actor y productor Eduardo Verástegui se involucró en una intensa confrontación con un periodista.

El largometraje ha destacado no solo por su independiente lanzamiento, sino también por su capacidad para captar la atención del público a nivel global. Su mensaje crucial, centrado en la lucha contra el tráfico sexual de niños, ha resonado profundamente y ha generado un diálogo urgente en torno a esta problemática.

Llegará a México y otros países latinoamericanos el 31 de agosto de 2023, después de una odisea en su trayectoria.

Eduardo Verástegui, productor de la cinta, asumió la tarea de garantizar su lanzamiento en cines luego de que fuera archivada por Disney tras la adquisición de 20th Century Fox, estudio que originalmente había gestionado su distribución.

A pesar de su relevancia, la cinta y sus creadores no han escapado de la mirada crítica, ha desencadenado situaciones tensas.

Mel Gibson junto a Eduardo Verástegui. El actor de Hollywood ayudó a promocionar "Sound of freedom" antes de su estreno (Foto: Eduardo Verástegui / Instagram)

LA DISCUSIÓN ENTRE EDUARDO VERÁSTEGUI Y UN PERIODISTA EN MÉXICO

Eduardo Verástegui se vio envuelto en un enfrentamiento con un periodista en México durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México. La controversia surgió cuando uno de los reporteros presentes, Eduardo Mitzu, lo cuestionó acerca de unas supuestas declaraciones suyas en las que se afirmaba que la homosexualidad estaba vinculada con la pederastia. Esta pregunta generó la molestia de Verástegui.

El actor y productor se negó a responder acerca de sus comentarios y dio a entender que el comunicador buscaba distraer la conversación acerca del tráfico de niños.

“Me quiero enfocar en salvar niños porque, cualquier otra cosa que no sea eso, es un distractor. A ti no te interesan los niños. No te interesan, tú vienes aquí a preguntar otra cosa porque quieres desacreditar el mensaje, cualquier persona que venga en busca de desacreditar el mensaje, o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante o no te importan los niños”, le dijo de forma contundente.

La tensión aumentó cuando el periodista volvió a cuestionar al famoso sobre uno de los patrocinadores de su película, Fabian Marta, quien había sido detenido el 23 de julio bajo la sospecha de secuestrar a niños.

En respuesta, Verástegui acusó al periodista de trabajar para lo que él llamó la “Prensa Pinocho”, sugiriendo que su objetivo era difamar y desacreditar su mensaje. Verástegui declaró: “Tú no quieres salvar a los niños mexicanos, tú eres parte del problema, mi hermano, porque no te informas, no te informas.”

El diálogo entre Verástegui y el periodista continuó en un tono tenso, con Verástegui acusando al periodista de mentir y desafiar la veracidad de sus afirmaciones.

“Primero, no seas mentiroso, con mentirosos no puedo hablar, no invirtió en la película, sino en un ‘crowdfunding’ para la publicidad de la película, haz tu tarea, hermano, no puedo hablar con mentirosos. Este señor no le interesan los niños, este señor viene a mentir, seguramente trabajas en la industria de la pedofilia, hay que investigar a este hombre, periodista mentiroso; la prensa tiene que informar con verdad”, agregó.