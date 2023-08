La modelo natural de Morelos viene demostrando que puede forjarse un futuro lejos de la sombra de su exnovio Santa Fe Klan. Y no solo en el ámbito profesional, en donde ya se estrenó como modelo de portada de la revista Playboy, sino también en el aspecto personal, pues parece que ha vuelto a encontrar interés en el amor.

La influencer de 24 años suele compartir publicaciones casi a diario con sus más de 5 millones de seguidores de Instagram y fueron ellos quienes, además de resaltar su espectacular figura, alertaron sobre la aparición de un nuevo galán.

Esto ocurrió en una de las recientes publicaciones en su feed, en donde nuevamente destacó por el gran sentido de la moda que posee, cualidad que a menudo intenta difundir con sus fans.

Nació en enero de 1999 (Foto: Maya Nazor / Instagram)

MAYA NAZOR LUCE SU FIGURA Y DEJA ENIMÁGTICO MENSAJE

En la publicación que subió el 6 de agosto, Nazor mostró un ceñido y corto vestido color verde agua, el mismo que generó cientos de comentarios positivos, en donde resaltaron el hecho de que a pesar de ser mamá mantiene una gran figura.

No obstante, ese no fue el detalle que más resaltaron sus seguidores; fue el enigmático mensaje que dejó junto a las fotos. “Si tú me quieres y yo te quiero…”, se lee.

El post que alertó a sus millones de seguidores (Foto: Maya Nazor / Instagram)

Este escrito no sería un texto cualquiera y más bien estaría dedicado a José Manuel Planells.

¿QUIÉN ES EL SUPUESTO NUEVO GALÁN DE MAYA NAZOR?

Sus fans han dado por sentado que el anterior mensaje es para José Manuel Planells, un conocido jugador de póker profesional que radica hace un tiempo en Guadalajara y con quien fue captado bailando hace algunas semanas en una fiesta.

El video en donde se le ve bailando a Maya con José Manuel fue publicado por la influencer Michelle Ibarra (Foto: The Michelle Ibarra / Captura de Instagram)

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho un comentario o descargo al respecto, pero se espera que Maya en breve haga algún comentario.