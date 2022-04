Daddy Yankee anunció su retiro de la música y dio a conocer que tendrá su última gira denominada “La Última Vuelta” para todos los fanáticos que quieren deleitarse con su música. El popular cantante puertorriqueño dirá adiós sobre los escenarios en la que será “La Última Vuelta’ con un conjunto de conciertos alrededor de América Latina.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, arrancó Raymond Ayala, nombre de pila del artista puertorriqueño, en un video que descargó en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Daddy Yankee en su video promocional?

El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido “el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera” que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee en el video, sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad de Puerto Rico.

“Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó.

Ciudad y fechas qué visitará Daddy Yankee en ‘La Última Vuelta’

La última gira en vivo de Daddy Yankee será un recorrido por toda América. “La última vuelta world tour” verá al cantante puertoriqueño llegar a Estados Unidos, Argentina, Colombia, Salvador, México y otros países. Para el agrado de los fans, México será uno de los países que tendrá más presentaciones y es que llegará en cinco ocasiones.

14 de agosto - Rosarito

Rosarito 21 de agosto - Rosarito

Rosarito 24 de noviembre - Monterrey

Monterrey 26 de noviembre - Guadalajara

Guadalajara 2 de diciembre - Ciudad de México

¿Quién es Daddy Yankee y por qué tiene relevancia en la música?

Daddy Yankee es conocido como el “Rey del Reggaetón” tanto por los críticos de la música como por sus fanáticos. Frecuentemente es nombrado como una influencia por otros artistas urbanos latinos. En 2004, lanzó su sencillo de éxito internacional “Gasolina”, al que se le atribuye la introducción del reggaetón a las audiencias a nivel mundial y hacer del género musical un fenómeno global.

Desde entonces, ha vendido alrededor de 30 millones de discos, convirtiéndolo en uno de los artistas de música latina más vendidos. El álbum “Barrio Fino” de Daddy Yankee hizo historia cuando se convirtió en el álbum de música latina más vendido de la década 2000–2009.

En 2017, Daddy Yankee, en colaboración con el cantante de pop latino Luis Fonsi, lanzó el exitoso sencillo “Despacito”, que se convirtió en la primera canción en español en alcanzar el #1 en la lista Hot 100 de Billboard desde 1996. Daddy Yankee, además, ha ganado 110 premios y más de 310 nominaciones, y ha sido nombrado como uno de los “hispanos más influyentes” por la revista Time.





