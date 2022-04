Daddy Yankee, más conocido como “El jefe” del reguetón, se retirará de la música y lo dio a conocer con el lanzamiento del último disco “Legendaddy”, y su última gira de conciertos, “La última vuelta”. México lo verá en cinco ocasiones por última vez. De esta manera, el puertoriqueño pondrá fin a una carrera de amplio repertorio que lo vio alcanzar la fama.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”, arrancó Raymond Ayala, nombre de pila del artista puertorriqueño, en un video que descargó en su cuenta de Instagram.

Ciudad y fechas de ‘La Última Vuelta’

La última gira en vivo de Daddy Yankee será un recorrido por toda América. “La última vuelta world tour” verá al cantante puertoriqueño llegar a Estados Unidos, Argentina, Colombia, Salvador, México y otros países. Para el agrado de los fans, México será uno de los países que tendrá más presentaciones y es que llegará en cinco ocasiones.

14 de agosto - Rosarito

21 de agosto - Rosarito

24 de noviembre - Monterrey

26 de noviembre - Guadalajara

2 de diciembre - Ciudad de México

¿Cuánto costarán los boletos en Monterrey y Guadalajara?

Desde que el reggaetonero anunció su adiós, los fans han estado a la expectativa por saber cuáles serán los precios de los boletos para los conciertos que el puertorriqueño dará en México, y este viernes se revelaron los precios para los shows que dará en Monterrey y Guadalajara, recordando que también se presentará en Rosarito y Ciudad de México.

Monterrey

Daddy Yankee se presentará en Monterrey el próximo 24 de noviembre en el ‘Palacio Sultán’. Los precios de las entradas para show van desde los 490 hasta los 2 mil 490 pesos más cargos por servicio, dependiendo de la zona. La venta general comenzará el próximo miércoles 13 de abril, en punto de las 10 horas, a través de Funticket.

Guadalajara

El puertorriqueño también se presentará el próximo 26 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, Jalisco. Para este evento, los boletos van desde los 690 hasta los 2 mil 490 pesos más cargos por servicio, según la zona. Asimismo, la venta general será el próximo 13 de abril a las 10 horas, en la plataforma antes mencionada.

¿Cómo anunció su retiro de la música?

Fue el pasado 20 de marzo cuando el ‘Big Boss’ anunció su decisión de retirarse de los escenarios, pues, luego de más de tres décadas, sintió que ya es el momento correcto.

“Hoy por fin veo la meta. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, dijo en un video difundido en sus redes sociales y su página oficial.