Desde el pasado 1 de abril el Gobierno Nacional de México, como todos los años, estableció que todas las personas físicas en el país azteca, presenten la Declaración Anual, es así que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya dio a conocer los requisitos para que las personas puedan emitir este documento fiscal. Toma en cuenta la siguiente información si aún no te has presentado ha declarar en el SAT, cuáles son los requisitos y cuál es la multa si no te presentas.

Durante el 2020 y 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio una prórroga de un mes para poder presentar las comprobaciones fiscales, derivado de la pandemia de COVID-19, sin embargo, para este año, la fecha no tuvo modificaciones, por lo están consideradas las sanciones contempladas por la ley.

¿Quiénes deben de presentar la Declaración Anual?

Los trabajadores con un solo empleador y que hayan percibido ingresos menores a los 400.000 pesos no tienen la obligación de realizar su declaración anual; por el contrario, aquellos que sí tuvieron retribuciones superiores a esta cantidad; cotizan con dos o más patrones; presentaron alguna liquidación, indemnización, pensión o jubilación; dejaron de prestar servicios o tuvieron un patrón al que se le solicitó no presentar la declaración anual, están obligados a presentar su declaración del ejercicio 2021.

¿Qué sanciones y multas hay si no presenté mi declaración anual de impuestos?

Las multas por no presentar la declaración anual de impuestos oscila entre los 1,400 hasta 17,370 pesos. También existen sanciones entre los 1,400 y 34,730 pesos en caso de presentarla fuera de plazo.

En caso de que el contribuyente esté obligado a presentar su declaración por internet y no lo haga, la multa puede ir entre 14,230 y 28,490 pesos. Lo mejor para estos casos es la de pagar lo antes posible los adeudos y las sanciones, debido a que te puedes hacer acreedor a sanciones adicionales si haces caso omiso.

¿Por qué no hubo prórroga en la Declaración Anual 2022 en México?

Raquel Buenrostro, jefa del SAT, advirtió desde mediados de abril que no habría prórroga para presentar la declaración anual 2022 como en años pasados, debido a que no nos encontramos en las mismas circunstancias y dificultades que cuando inició la pandemia del Covid-19.

La titular del SAT argumentó que a comparación del 2020 y 2021, muchas actividades ya se recuperaron o están en proceso de. Asimismo, dijo que algunos trabajos se han normalizado y la mayoría de los empleos se han recuperado. Ante ello, dijo, ya no se daría la prórroga para presentar la declaración anual.