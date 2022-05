México parece superar de a pocos los estragos de la pandemia por coronavirus y los conciertos están de regreso. El Festival Tecate Comuna será uno de ellos y llegará con un espectáculo que promete conquistar al público con las presentaciones de grandes estrellas de la música. En la siguiente nota podrás conocer todos los detalles del evento.

Hasta el momento se contemplan 3 escenarios dentro del lugar, sin embargo, se desconoce qué bandas o solistas se presentarán en cada uno de ellos, por lo que se espera que en las siguientes semanas se den más detalles sobre los horarios.

Este festival es impulsado por los creadores de los festivales Pal Norte y Vive Latino, desarrollándose en el Parque Ecológico de Pueba. La preventa ya fue anunciada y también la fecha en la que el público podrá acceder a los boletos de forma genera. No te pierdas la siguiente información.

Fecha del Festival Tecate Comuna

La nueva edición del Festival Tecate Comuna 2022 se llevará a cabo el próximo 22 de octubre. Se trata de la cuarta edición, que tendrá como sede el Parque Ecológico de Puebla y durará aproximadamente 14 horas.

¿Cuáles son los precios de los boletos del Festival Tecate Comuna?

La entrada General tiene un costo de 750 pesos mexicanos en venta anticipada e incluye acceso al festival, los tres escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de Food Trucks y experiencias de marcas.

El acceso VIP tiene un costo de 1,450 pesos mexicanos que, además de lo antes mencionado, contempla el carril de acceso rápido al festival, zona exclusiva con sombra, Pit Lateral en escenario principal, zona de mesas comunes, baños VIP y un área exclusiva en Food Trucks.

El Confort Pass presentado por CitiBanamex. Es un boleto que cuesta 970 pesos mexicanos y considera el acceso al festival y los tres escenarios, así como a la zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona Food Trucks, experiencia de marcas, baños privados con aire acondicionado, entrada exclusiva y rápida al festival.

¿Cómo comprar boletos para el Festival Tecate Comuna 2022?

La preventa CitiBanamex está programada para el 19 y 20 de mayo, mientras que la venta libre comenzará el día 21 del mismo mes. Los boletos podrán ser adquiridos a través de Eticket.

Line Up de Festival Tecate Comuna

Tecate Comuna contará con la participación de Panteón Rococó, Molotov, Enanitos Verdes, Siddhartha, Kenia Os, Caligaris, Los Auténticos Decadentes, Sublime With Rome, Danny Ocean, Love of Lesbian, Ed Maverick, Mc Davo, Reyno, La Lupita, Gondwana, Hello Seahorse!, Charles Ans, The Change, Dorian, Daniela Spalla, La Vela Puerca, Bratty, Vanessa Zamora, Airbag, Noah Pino Palo, Rubytates, Out Of Control Army, Banda Conmoción y Fran.