Desde este fin de semana, se abrirán las puertas de la Basílica de la Virgen de Guadalupe en anticipación a la llegada de miles de peregrinos que se acercan para rendir homenaje en su día. La celebración principal tiene lugar en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, atrayendo a millones de personas en estos días. Esta fecha tiene una gran importancia para los aztecas, y en el siguiente artículo proporcionaremos información detallada sobre cuándo se celebra, cómo se originó y otros aspectos relevantes. En la siguiente nota de Depor, puedes ver la fecha de celebración, la historia de su origen y oraciones.

Según la tradición católica, la Virgen de Guadalupe se manifestó a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, también conocido como “Águila que habla” o “El que habla como águila”, hace casi 100 años, específicamente en diciembre de 1531. Juan Diego, un indígena chichimeca originario de Cuautitlán, sostenía su sustento vendiendo petates en Tlatelolco. En un 9 de diciembre, durante su trayecto a la misa en ese lugar, transitó por el Cerro del Tepeyac de madrugada, donde oyó una voz que lo llamaba por su nombre.

En esta festividad, muchas personas expresan su homenaje a la Virgen, ofreciendo diversos tipos de agradecimientos y formulando peticiones. La creencia en los milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe ha sido respaldada por experiencias documentadas. Por estos motivos y otros, a continuación, te compartimos el origen de la celebración en México. Prosigue con la lectura para descubrir todos los detalles.





¿Cuándo se celebra el día de la Virgen de Guadalupe?

El 12 de diciembre adquiere un significado especial para los mexicanos, ya que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. En esta fecha, millones de devotos se congregan para rendir homenaje a la “Morenita del Tepeyac” y le ofrecen una serenata nocturna como parte de las festividades.

Feligreses en peregrinación llegan para festejar el día de la Virgen de Guadalupe (Foto: EFE).

Aunque este año la celebración cae en un martes, muchos creyentes ya han comenzado a conmemorar el evento. La festividad atrae la participación de seguidores de la Iglesia Católica en todo el mundo, quienes consideran este día como un milagro y una manifestación adicional de la presencia divina de la santa.





Historia del día de la Virgen de Guadalupe

La conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe tiene sus raíces en el 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen María se apareció por cuarta vez a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, un lugar que hoy en día es emblemático para la comunidad católica. Según la tradición popular, Juan Diego, oriundo de Cuautitlán, buscaba ayuda para su tío enfermo. La Virgen de Guadalupe se le manifestó cerca del “Pocito” y le comunicó que su familiar ya estaba recuperado.

Es crucial señalar que la Virgen de Guadalupe ya le había pedido a Juan Diego en tres ocasiones que llevara al obispo Fray Juan de Zumárraga al cerro, expresando su deseo de que se construyera un templo. Sin embargo, él se resistía debido a la gravedad de la enfermedad de su tío. Después de que la Virgen de Guadalupe se le apareció por cuarta vez y le aseguró que su tío estaba bien, Juan Diego se dirigió a la cumbre del cerro del Tepeyac.

El 12 de diciembre en México se celebra una festividad muy popular por el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Habrá clases en las escuelas e institutos educativos? (Foto: AFP)

En ese lugar, la Virgen le encomendó recoger unas rosas, las cuales no crecían en esa ubicación ni en esa época. Estas rosas fueron llevadas en el ayate de Juan Diego ante el obispo. Cuando desplegó su ayate para entregar las rosas, se reveló la imagen de la Virgen de Guadalupe. No obstante, no fue hasta 1667 que el Papa Clemente IX instituyó el 12 de diciembre como día de fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. En 1824, el Congreso de la Nación declaró este día como Fiesta Nacional.





Oraciones para la Virgen de Guadalupe

A lo largo de numerosos años, millones de devotos han dedicado frases y oraciones a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre, creando una tradición arraigada en la fe y devoción. Este acto de veneración refleja la conexión profunda que los creyentes tienen con la ‘Morenita del Tepeyac’, cuya figura se ha convertido en un símbolo emblemático para la comunidad católica. Estas expresiones, cargadas de significado espiritual y emocional, son un testimonio de la devoción continua hacia la Virgen, manifestando la importancia de su presencia en la vida de aquellos que la veneran.

Oh, Virgen Inmaculada , Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! Desde este lugar, donde manifiestas tu clemencia y compasión a aquellos que buscan tu amparo, escucha la oración que te dirigimos con filial confianza y preséntala ante tu Hijo Jesús, nuestro único Redentor.

, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! Desde este lugar, donde manifiestas tu clemencia y compasión a aquellos que buscan tu amparo, escucha la oración que te dirigimos con filial confianza y preséntala ante tu Hijo Jesús, nuestro único Redentor. Virgen de Guadalupe , Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que guíen a los fieles por caminos de intensa vida cristiana, amor y humilde servicio a Dios y las almas.

, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que guíen a los fieles por caminos de intensa vida cristiana, amor y humilde servicio a Dios y las almas. Santa María de Guadalupe , Mística Rosa, intercede por la Iglesia, protege al soberano pontífice y escucha a todos los que te invocan en sus necesidades.

, Mística Rosa, intercede por la Iglesia, protege al soberano pontífice y escucha a todos los que te invocan en sus necesidades. ¡Santa María de Guadalupe! , Mística Rosa de Hispanoamérica; Protectora de los fieles a tu nombre y guía de los feligreses cristianos. Hoy intercedo en tu nombre, solicitando misericordia y paz para mi alma. Concede que mis sueños se hagan realidad y sé mi luz. Amén.

, Mística Rosa de Hispanoamérica; Protectora de los fieles a tu nombre y guía de los feligreses cristianos. Hoy intercedo en tu nombre, solicitando misericordia y paz para mi alma. Concede que mis sueños se hagan realidad y sé mi luz. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra. Estamos aquí postrados ante tu santa imagen, que nos dejaste estampada en la tilma de Juan Diego, como símbolo de amor, bondad y misericordia.”





