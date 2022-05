El Día del Maestro se festeja cada 15 de mayo con el fin de resaltar la labor de los docentes que estuvo involucrada con el desarrollo y transformación del país sobre todo en el ámbito rural durante después de la revolución en la República Mexicana. En la siguiente nota te dejamos 5 poemas que puedes dedicarle a tu docente más querido en este día especial para México.

En 1917, el entonces presidente Venustiano Carranza firmó un decreto que instituyó esta fecha para festejar el Día del Maestro cada 15 de mayo. Un año después, en 1918, se festejó por primera vez a el Día del Maestro en México. A nivel mundial el Día del Maestro fue instituido por la UNESCO el 5 de octubre.

Además, el 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII declaró a San Juan Bautista de La Salle patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y Patrono universal de los educadores.

Poemas para dedicar por el Día del Maestro

Ser maestro es un verdadero orgullo - Ana Carolina Delgado

El verdadero maestro es aquel que acepta correcciones, que conoce verdaderamente la palabra educación… Es aquel que ayuda y da consejos cuando alguien lo necesita y por sobre todas las cosas corrige sus errores… Cuando un niño te dice algo escúchalo está diciendo la verdad…

No ocultes las verdaderas emociones delante de un niño pues él es sabio y te delata más de una vez… Cuando tengas a un niño delante de ti sonríele así le demuestras tu sinceridad y tu verdadera vocación como maestra… No olvides que fuiste un niño y si recuerdas algún problema cuando eras pequeña, evítalo que pase con ese niño que tienes a tu responsabilidad, pues los sentimientos frustrados tienden a perseguirte por no sacarlos de tu vida…

Un maestro es un héroe que ha enviado Dios a nuestro mundo para salvar al ser humano de la ignorancia… Sé feliz, ama, enseña todo lo que sabes y lo que no sabes también tienes bajo tu responsabilidad a un sin fin de esponjitas que esperan por ti… Esponjitas porque todo lo que tú le digas para los niños es cierto… Delante de un grupo de niños sé tú también una niña y verás la verdadera paz que sientes de ser otra vez niño después de tanto tiempo…

A un sembrador - Gabriela Mistral

Siembra sin mirar la tierra donde cae el grano. Estás perdido si consultas el rostro de los demás. Tu mirada invitándolos a responder, les parecerá una invitación a alabarte y aunque estén de acuerdo con tu verdad, te negarán por orgullo la respuesta. Dí tu palabra y sigue tranquilo sin volver el rostro. Cuando vean que te has alejado, recogerán tu simiente. Tal vez, la besen con ternura y la lleven a su corazón.

Habla a tus hermanos en la penumbra de la tarde para que se borre su rostro y vela tu voz hasta que se confunda con cualquier otra voz. Harás como la rama que no conserva huella de los frutos que ha dejado caer. Harás como el padre que perdona al enemigo si lo encuentra besando a su hijo.

Déjate besar en tu sueño maravilloso de redención. Míralo en silencio y sonríe.

Bástete la sagrada alegría de entregar el pensamiento, bástete el solitario y divino saboreo de su dulzura infinita. Es un misterio al que asisten Dios y tu alma. ¿No te conformas con ese inmenso testigo? El supo, El ya ha visto, El no olvidará.

En tu honor Maestro - Raquel Ramírez

En las horas de enseñanza te hemos visto bajar tu mirada marchita, en donde se asoma con tristeza tu lágrima, como el que ha perdido toda esperanza; cuando con desconsuelo vez que tus anhelos de enseñanza han sido ignorados por lo que deben de escuchar para aprender, o ignorado por los que examinas.

Desconsolado por tanto trabajo, llegado el momento en el que te dan como trofeo su indiferencia o desprecio.

Orgulloso debes sentirte, porque el mañana te lo gratificará y a él se lo cobrará.

Con gran amargura recordará tus sabias enseñanzas, pero, sólo se, lo lamentará…

Maestro - María Eugenia

Tan inmensa es tu transmisión, tan vasta tu sabiduría,

que la simple palabra, maestro ¡no basta!

Cuánto me enseñas, cuando me dices

¡no me llames maestro!

Tú eres tu propio maestro

Maestra amiga - Johana Karolina

Un despertar distinto, aquella mañana fría

Tu rostro ante nosotros se mostró

Como aquella rebosante flor

Que luego de la lluvia, cayó.

Tu triste mirada se escondió

En el fondo de aquel pizarrón

Pero tu corazón no pudo más

Y de tus ojos una lágrima brotó.

De aquella inocente niña entonces

Un regalo recibiste

Y su insólita carta leías

Mientras ella con inocencia te veía.

En tu rostro una sonrisa

Entonces se dibujó

Y aquella paloma blanca

Dentro de tu corazón voló.

Los números en recuerdos se habían convertido

Aquella materia una nueva historia llegó a ser

Y en aquella solitaria aula

Dos nuevas amigas se empezaban a conocer.

Tus enseñanzas fueron muchas

Pero más lo fueron los bellos recuerdos

Y aquella niña a la que un día regañaste

A Dios agradeció por haber encontrado

Una maestra así como tú….

¡Mi maestra amiga!

¿Cuándo se celebra este día en otros países?

A nivel mundial fue instituido por la UNESCO el 5 de octubre, como el Día Mundial de los Docentes. En otros países del mundo, estas son las fechas en las que se celebra a los maestros:

Argentina. 11 de septiembre

Colombia. 15 de mayo

España. 27 de noviembre

Chile. 16 de octubre

Perú. 6 de julio

Venezuela. 15 de enero

Estados Unidos. Festeja la Semana de Reconocimiento o Teacher Appreciation Week, en la primera semana completa de mayo y el Día del Maestro el martes de esa semana.