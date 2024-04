¡Se viene un nuevo fenómeno astronómico! Este martes 8 de abril, en todo Norteamérica se podrá visualizar un eclipse solar total, algo que no sucederá hasta agosto de 2044. Cabe destacar que será visible en todo México, Estados Unidos y Canadá y era algo que no ocurría desde el 2017 cuando sucedió el “Gran Eclipse Americano”. Aquí te brindamos más detalles al respecto, para que tengas una idea bastante clara de lo que significa un eclipse solar total, cómo puede verse de manera totalmente segura y en qué estados de México podrá verse con claridad, incluyendo los horarios para que puedas observarlo.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se desplaza entre la Tierra y el Sol de tal manera que bloquea completamente la luz solar, proyectando una sombra sobre una parte específica de la Tierra. Para los observadores situados en esta zona de totalidad, el día se convierte brevemente en noche.

La ocurrencia de un eclipse solar total depende de una alineación precisa entre la Tierra, la Luna y el Sol, conocida como ‘sizigia’. Sin embargo, los eclipses solares totales son relativamente raros en una ubicación particular porque la sombra de la Luna sobre la Tierra es pequeña en comparación con la superficie terrestre. Además, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica, y solo cuando se encuentra cerca de su punto más cercano a la Tierra (perigeo) es posible que su tamaño aparente sea suficiente para bloquear completamente al Sol.

¿Dónde y a qué hora ver el eclipse solar total en México?

En Mazatlán el eclipse solar total inicia a las 10:51 a.m.

En Ciudad de México el eclipse solar total inicia a las 10:55:22 a.m.

En Coahuila el eclipse solar total inicia a las 11:59 a.m.

Cabe destacar que se podrá ver en todo México pero estos son los 3 horarios de inicio acorde a las principales regiones donde habrá mayor y mejor visualización.

El eclipse solar total del 8 de abril se podrá apreciar desde los estados de Texas, Oklahoma, Ohio, Vermont y Nueva York. (Foto: NASA)

¿Por dónde se verá el eclipse solar total?

A partir de las 8:00 a.m. (ET) se verá el eclipse solar total en la costa mexicana del Pacífico. Además, pasará por Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, New York, Vermont, New Hampshire y Maine. Culminará su recorrido a las 3:46 p.m. (ET) en la costa Atlántica de Terranova.

¿Cómo observar el eclipse solar total?

Observar un eclipse solar total es una experiencia única, pero requiere tomar precauciones para evitar daños a los ojos. Nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, incluso durante la fase de totalidad. Aquí algunos consejos:

Utiliza gafas de eclipse certificadas que bloqueen la radiación ultravioleta e infrarroja.

Nunca uses binoculares o telescopios sin el filtro solar adecuado.

Durante la fase de totalidad, solo puede observarse directamente sin protección el fenómeno.

Planifica con anticipación y asegura un buen lugar de observación, preferiblemente en un área despejada con poca contaminación lumínica.

Eclipse Solar total: datos a tener en cuenta

Durante la totalidad de un eclipse solar, se pueden observar fenómenos raros como la corona solar, que es la atmósfera exterior del Sol, normalmente oculta por el intenso brillo solar.

Los eclipses solares totales han ayudado a los científicos a realizar descubrimientos revolucionarios. Por ejemplo, durante el eclipse solar de 1919, Arthur Eddington realizó observaciones que confirmaron la Teoría de la Relatividad General de Einstein.

Los animales a menudo reaccionan al eclipse solar total, comportándose como si fuera el crepúsculo o la noche.

TE PUEDE INTERESAR