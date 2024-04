Este 8 de abril se desarrollará uno de los eventos más esperados del año por los fanáticos de la astronomía: se trata del eclipse solar, fenómeno que no solo reunirá a miles de familias quienes mirarán el cielo, sino también se proyecta que dure un poco más de lo normal. Para poder saber con exactitud en qué lugares del hemisferio norte se podrás visualizar sin necesidad de telescopio, aquí te brindaré un mapa desarrollado por Google Maps a fin de que no te pierdas ningún detalle. Lo bueno es que en dicha web se te brinda la hora exacta para que observes hacia arriba. Recuerda siempre utilizar gafas oscuras, tanto en personas grandes como en pequeños, para evitar cualquier daño a tu vista. ¿En qué países se hará presente? En México, Estados Unidos y Canadá. ¿En el hemisferio sur? Lamentablemente no.

Dónde se podrá ver el eclipse solar usando Google Maps este 8 de abril

Para empezar el eclipse solar se apreciará más en algunas ciudades estadounidenses, de Canadá y México .

. Para poder saber por qué lados visualizarás este evento es necesario recurrir al mapa de Eclipse 2024 .

. Esta web ha usado Google Maps para trazar la trayectoria del fenómeno astronómico .

. Por ejemplo, entre los países desde donde se podrá ver a simple vista son Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

GOOGLE MAPS | Esta es la trayectoria del eclipse solar del próximo 8 de abril. (Foto: Google)

También es posible observarlo desde Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick, la Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia .

. Lamentablemente todo se desarrollará en el hemisferio norte, es decir, no se podrá ver en el hemisferio sur o en países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, entre otros.

Lo bueno es que en el mapa también se señala la trayectoria y la hora en que empezará el eclipse solar en tu ciudad.

Deberás conseguir unas gafas con calificación ISO para observar el eclipse solar (Foto: Pexels)

Consejos para ver un eclipse solar

Quienes presencian un evento astronómico de este tipo deben tener en cuenta que, a pesar de ser una experiencia increíble, mirar el Sol cuando se produce el eclipse puede ser perjudicial para su salud y dañar sus ojos. Por tal motivo, se recomienda usar protección, incluso así sea por un corto tiempo.

La Academia Estadounidense de Oftalmología (AAO, por su sigla en inglés) señala que observar el astro rey directamente puede dañar la retina de forma permanente y provocar un tipo de ceguera llamada retinopatía solar.

