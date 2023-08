Julián Gil y Marjorie de Souza están enfrascados en una pelea de años por la tenencia de su hijo, Matías. Producto de ello, el artista rioplatense no puede visitar a su pequeño hace mucho tiempo, aunque ello podría cambiar en un futuro próximo, según aseveró la propia actriz y expareja de Gil.

La pareja de intérpretes actorales iniciaron su relación en medio de idas y venidas pero siempre con la llama del amor por delante; sin embargo, una vez que su historia de amor concluyó se inició otra de desaveniencias y disputas, principalmente por el hijo que concebieron: Matías.

Luego de tres años de peleas en el ámbito judicial, las autoridades determinaron en octubre de 2020 que De Sousa se quedaba con la patria potestad absoluta de su hijo, mientras que Gil perdía ese derecho.

Con ese contexto, ya son más de cuatro años que Julián no puede acercarse a su retoño, quien a la fecha ya cumplió 6 años. Sin embargo, el panorama podría cambiar en un futuro no muy lejano, así lo dio a entender la propia Marjorie.

El argentino y la venezolana llegaron a los tribunales en la disputa por Matías (Foto: Mezcalent)

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN QUE MARJORIE DE SOUSA LE HA PUESTO A JULIÁN GIL PARA QUE VUELVA A VER A SU HIJO?

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la venezolana de 43 años fue interrogada respecto a cómo va la relación con el padre de su hijo, Julián Gil, y las chances de que el pedido del actor se cumpla: poder volver a su pequeño.

“Mati está creciendo y lo que más me gusta de mi hijo es que es muy inteligente, es un niño muy maduro, muy feliz y yo sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas. Jamás digas ‘no’ (a un reencuentro), que pase lo que tenga que pasar, pero de la mejor manera, desde el amor, desde lo bonito porque así he criado a mi hijo. No desde el odio, las peleas, las cosas, no, desde lo positivo”, expresó la celeb para Televisa.

Si bien Marjorie no puso una condición específica, dio a entender que un reencuentro entre Julián y Matías se dará cuando vea que las intenciones partan desde el amor.

Respecto a las circunstancias que ahora vive su hijo, la actriz indicó que Matías es muy inteligente y entenderá una vez que se le explique.

“‘Mati’ es muy inteligente, analítico, sabe la posición de cada persona y no le guarda rencor a nadie. Como que identifica mucho las cosas y te juro que no me preocupa para nada porque sé que Matías lo va a tomar de la mejor manera”, agregó.

Marjorie junto a Matías, su más grande amor (Foto: Marjorie de Sousa / Instagram)

EL NUEVO NOVIO DE MARJORIE DE SOUSA, LA EXPAREJA DE JULIÁN GIL

Respecto a su situación sentimental, Marjorie también fue consultada por cómo va su romance con el el empresario mexicano de nombre Vicente, con quien comenzó a salir desde 2021.

“En el amor feliz, la verdad es que ya tengo mucho tiempo con Nico y estoy muy contenta, es de las mejores relaciones que he tenido en mi vida. Primera vez que hablo de él así ¡hay Dios! es un hombre amoroso, es un hombre noble, muy trabajador, una historia muy bonita y un hombre muy apapachador que nos consiente y nos quiere”, expresó en la misma charla con los medios de comunicación.

Vicente, el nombre de Marjorie, durante una entrevista con el programa "Sale el sol" (Foto: Imagen Entretenimiento)