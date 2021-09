El brote de la pandemia del coronavirus cambió la rutina de muchas personas a lo largo del 2020 en México. La cuarentena obligatoria se encargó de la cancelación de celebraciones típicas para evitar aglomeraciones y priorizar el aislamiento en casa junto a la familia. Ya en 2021, la situación parece tener mejorías y hay ciertas festividades que podrán celebrarse siguiendo los protocolos respectivos. Entérate aquí también qué cambió en el 2020 con respecto al contexto del año anterior sin COVID-19.

Festividades que no se desarrollaron en Fiestas Patrias de 2020

Festivales escolares del 15 de septiembre: En las escuelas, los festivales del 15 de septiembre son toda una tradición en cada rincón del país. Los niños buscan sus mejores disfraces para personalizar a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez o José María Morelos. En 2020, los pequeños lucieron desde sus casas y en videollamada sus mejores trajes.

El Grito de independencia masivo: Uno de los momentos más esperados por mexicanos y extranjeros, son las ceremonias del Grito de la Independencia que se hacen en las plazas centrales de cada estado. Miles de personas se reúnen para escuchar el “Grito” que dan tanto el presidente como los gobernadores estatales. Aunque aquel 15 de septiembre, el ¡Viva México!, tuvo que ser virtual, pues no se aperturó el acceso a las plazas públicas.

Desfile del 16 de septiembre con público: En fiestas patrias siempre es un clásico el Desfile del 16 de septiembre, en el que todos los mexicanos podían conocer de cerca todo lo que el Ejército tiene para defender a la nación. Las calles del Centro Histórico eran “invadidas” por pequeños y grandes para ver pasar a los elementos castrenses que con sus mejores uniformes mostraban con orgullo su labor.

Tradición y cultura desde casa

Kantar realizó un estudio denominado “Mexicanidad en tiempos de COVID-19″ en México que se asocia con la tradición, cultura y también solidaridad propia de los mexicanos junto a los mariachis y la comida. Para solventarlo, se supo que 9 de cada 10 personas se sienten orgullosas de ser mexicanas. Y mientras el 68% está muy orgulloso de su nacionalidad, el 24% se siente dichoso.

Sin embargo, el 70% de los mexicanos hizo cambios en sus hábitos de celebración. El 53% festejó con su familia, el 38% con su pareja, el 35% con los hijos y solo el 7% lo hizo con algunos amigos.

“Por la contingencia, el día de la independencia se conmemorará en casa, principalmente. Sabemos que el 20% hará cambios menores en su festejo y que el 10% no prevé celebrar. Este es un porcentaje menor, ya que pese a la situación permea el sentido de pertenencia en los mexicanos”, indicó Roberto Rojas, Research Manger, Analytics, Kantar.

Además, se supo que 1 de cada 10 mexicanos celebró fuera de casa. Para el 3%, la independencia se celebró en una fiesta mexicana. El 2% incluso asistió a la alameda a escuchar el grito, mientras que otro 3% acudió a algún restaurante o bar.

Proyección de Fiestas Patrias en 2021

“Las festividades con motivo del 210 Aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México que se celebren en cada alcaldía de la Ciudad de México quedarán bajo su supervisión y vigilancia, debiendo establecer las medidas necesarias que permitan salvaguardar la salud pública e integridad física de sus habitantes y público en general”, se indica en la Gaceta Oficial en el aviso del semáforo epidemiológico por COVID-19.

En el caso de la alcaldía de Benito Juárez, se determina que los festejos del próximo 15 de setiembre se decidió suspender los festejos de manera presencial. “Por segundo año consecutivo no será ni presencial, ni virtual. En Benito Juárez seguiremos actuando con responsabilidad porque la pandemia aún no cede. Sumado, a que aún no se ha concluido el esquema completo de vacunación en mayores de 18 años en Benito Juárez”, dijo Santiago Taboada.

En su lugar, los recursos serán destinados para el programa de Seguro de Desempleo de la alcaldía, pues de acuerdo con el INEGI la Ciudad de México se encuentra en segundo lugar entre las ciudades capitales con mayor índice de desempleo, sólo por debajo de Cancún.

“Por esta razón, vamos a destinar el dinero previsto para los festejos patrios para aumentar el número de beneficiarios de nuestro programa Seguro de Desempleo, que ha permitido a cientos de vecinas y vecinos que se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia, aliviar de alguna manera esta situación que tanto angustia a las familias”, señaló Taboada a través de un video publicado en Twitter.

Celebraciones de Fiestas Patrias en Puebla

Grito de Independencia

15 de septiembre: Este día, el gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezará la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón central de Casa Aguayo. Desde este sitio, el mandatario poblano hará sonar la campana, símbolo que unifica y marca el inicio del movimiento que dio independencia y libertad.

También ondeará la bandera de México, en el corazón de la zona que diera origen a la fundación de lo que hoy es el gran estado de Puebla: el Barrio de El Alto.

16 de septiembre: Ceremonia y presentación de tropas de la 25 zona militar, en memoria del 211 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

