Hoy, domingo 2 de abril de 2023, se presenta una situación inusual en México, ya que, después de 27 años, no se implementará el Horario de Verano, debido a que se considera una medida obsoleta y que no genera un ahorro significativo de energía eléctrica. Sin embargo, muchos habitantes del país se vieron afectados esta mañana porque los operadores de configuración de dispositivos móviles no fueron notificados del cambio y, como resultado, despertaron una hora antes de lo esperado.

Debido a un error en la configuración de dispositivos móviles, usuarios del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro llegaron con una hora de anticipación a la apertura del servicio. Esto generó confusión y algunos usuarios se quejaron en redes sociales de un supuesto atraso en el servicio de transporte en la Ciudad de México, acusando a las autoridades de dejarlos varados.

¿Hay cambio horario en México este 2 de abril?

La respuesta a esto es que no. Ya que como se sabe, en el año 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió un decreto para eliminar el Horario de Verano en México, el cual se había implementado durante 26 años. La decisión se tomó principalmente, debido a que se consideraba que esta medida generaba un ahorro energético muy bajo.

Sin embargo, los estados de Coahuila (Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza), Nuevo León ( Anáhuac) y Tamaulipas (Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros) seguirán manteniendo el horario de verano, en materia comercial para no perder algunas costumbres de Estados Unidos.

¿En qué consiste la nueva reforma horaria?

En México, el horario de verano comenzaba, hasta ahora, el primer domingo de abril, cuando los relojes se adelantaban una hora, y terminaba el último domingo de octubre, excepto en los estados de Quintana Roo (sureste) y Sonora (noroeste), que no cambiaban, además de la frontera norte, que adopta el cambio de Estados Unidos.

La nueva reforma contempla que, en México, donde hay cuatro husos horarios, habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias que correspondan y que únicamente se aplicará un horario estacional para los estados y municipios de la frontera norte.

¿Cuándo se dio el primer cambio horario en México?

El Horario de Verano se estableció por primera vez durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo en 1996. Después de 26 años, en julio de 2022, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se propuso una iniciativa que llevó a la eliminación de este ajuste horario en el país.

El 28 de octubre del mismo año, la Ley de Husos Horarios fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que establece cómo se realizará el cambio de horario en 2023 para los diferentes estados de la República Mexicana.

¿Por qué se daba el cambió de horario en México?

Históricamente, se conoce que en 1978, Benjamin Franklin escribió una carta con una propuesta de ahorro que buscaba establecer impuestos para las contraventanas, para evitar que la luz entrara a las casas, y moderar el consumo de cera y velas. También se planteaba la prohibición del tránsito nocturno y el uso de campanas de iglesia por las mañanas para que todos los ciudadanos se levantaran a una hora específica al comenzar el día.





