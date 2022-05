Como parte de la promoción de mejores ofertas y compras en beneficio del consumidor, cada vez estamos más cerca del Hot Sale que comienza el día 23 de mayo de 2022 desde las 12 am y termina a las 12 am del 31 de mayo. Encontrarás miles de ofertas de empresas participantes como Amazon México, The Home Depot, Sears, Sanborns, Adidas, Nike, Ray Ban, Nespresso, Walmart, Aerie, Xiaomi y muchas más.

Durante nueve días, los usuarios podrán acceder a ofertas y descuentos a precios bajos. Además, es una gran oportunidad para que las marcas impulsen sus canales de comercio electrónico y mejoren sus indicadores clave.

¿Cuáles son los beneficios de comprar en el Hot Sale?

Comprar en el Hot Sale, además de poder adquirir los productos y servicios que necesitas a un súper precio, te da la ventaja de evitar aglomeraciones y filas inmensas.

En México, comprar online es una tendencia que va a la alza, pues es un medio accesible y sencillo de encontrar lo que buscas, encuentras una variedad de productos en un solo lugar, los métodos de pago son iguales que en las tiendas físicas, pero con el beneficio de comprar desde cualquier lugar y de tener facilidades de pago, como mensualidades sin intereses en bancos participantes.

Categorías en ofertas por el Hot Sale

En el Hot Sale 2022, los consumidores encontrarán diferentes ofertas en las siguientes categorías:

Viajes

Belleza

Ropa y calzado

Muebles y hogar

Automotriz

Deportes

Electrónica y tecnología

Alimentos y bebidas

Mascotas

Servicios Financieros

Hot Sale: ¿cómo registrar tu empresa?

Si tienes una empresa y quieres formar parte del ‘Hot Sale 2022′, te recordamos que necesitarás registrar tu marca en la web info.amvo.org.mx/hot-sale-2022 . Acto seguido, tendrás que llenar y enviar un formulario con todos los datos de tu emprendimiento.

En cuanto a los costos para ser uno de los patrocinadores, estos van desde los 15 mil hasta los 5 mil pesos. En esta misma línea, vale señalar que si eres socio de la Asociación Mexicana de Venta Online podrás contar con mayores beneficios.

¿Qué es el Ecommerce?

En los últimos años, cada número del e-commerce en México se encuentra en constante aumento, así como el comportamiento online de los consumidores, de acuerdo a la AMVO. Además, México se ha convertido en el segundo mayor mercado de e-commerce de América Latina, debajo de Brasil.

Esta estadística se encarga de explicar la importancia de la industria del ecommerce como el Hot Sale, que en 2021 alcanzó ventas por 18 mil 557 millones de pesos, lo que representó un incremento del 15 por ciento comparado con la edición 2020.

