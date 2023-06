Luego de tres exitosas temporadas en Telemundo, convirtiéndose en el programa más visto de la cadena, TelevisaUnivision se hizo con los derechos para transmitir “La casa de los famosos”, convocando a destacadas figuras latinoamericanas.

Iniciado el 4 de junio en Las Estrellas, “La casa de los famosos México” ha convocado a 14 celebridades, entre las que destaca Emilio Osorio, el hijo del reconocido productor Juan Osorio y Niurka Marcos, uno de los favoritos para ganar el concurso.

Y es que, si bien ha evitado protagonizar controversias en su corta estancia, la celeb de México se ha visto inmerso en una polémica por los comentarios de José Manuel Figueroa.

Emilio Osorio forma parte de "La casa de los famosos México" (Foto: Las Estrellas)

JOSÉ MANUEL FIGUEROA Y LOS RUMORES DEL PADRE DE EMILIO OSORIO

Todo inició con una entrevista a José Manuel Figueroa, donde se le preguntó por la participación de Marie Claire Harp, la primera eliminada del reality show, quien abandonó el programa en medio de una discusión con Poncho de Nigris.

De acuerdo con el intérprete de “El primer tonto”, “Amor limosnero” y “Lobo domesticado”, su prometida siguió su estrategia, esto pese a que fue eliminada del programa, aunque destacó que no tuvo peleas con todos sus compañeros y solo con algunos.

“Creo que Marie Claire nunca tuvo broncas con Emilio (Osorio)... ¿qué no es el hijo de Bobby Larios?”, preguntó, a lo que los reporteros le recordaron que su padre es el productor de telenoveas.

La versión no es nueva. De hecho, tiene más de 15 años y se remonta al triángulo amoroso de Juan Osorio, Niurka Marcos y Bobby Larios, donde se llegó a especular que este último es el padre del joven actor.

“Estoy preguntando porque no sé, corten eso por favor. Pregunto porque no sabía, es mi ignorancia. Castíguenme a mí es mi ignorancia, un abrazo a Juan Osorio”, se disculpó el popular artista.

El cantante se refirió a la eliminación de su novia de "La casa de los famosos México" (Foto: José Manuel Figueroa / Instagram)

LA RESPUESTA DE JUAN OSORIO AL POLÉMICO COMENTARIO DE JOSÉ MANUEL FIGUEROA

Tras el desafortunado comentario, el productor de Televisa fue abordado por la prensa para conocer cuál sería la respuesta ante lo expuesto por Figueroa, a lo que Osorio optó por mantenerse alejado de la controversia, mostrándose calmado.

“Yo estimo a José Manuel Figueroa, fui muy amigo de su papá y no me voy a prestarme a comentarios. No sé ni que dijo ni me interesa saberlo”, inició.

El director de recordadas telenovelas abandonaba una función de “Lagunilla de mi barrio”, obra que marcó el regreso de Daniel Bisogno tras sus problemas de salud.

“José Manuel Figueroa siempre ha sido un muchacho con mucha inteligencia, es un muchacho con madurez, es un muchacho que es un artista y yo siempre que me lo he cruzado, que además tenemos un amigo en común muy pero muy importante, jamás pensaría un mal comentario de él hacia mí y si lo dijo, no estaba pensando”, señaló Osorio.

El productor echó por tierra las posibles rencillas con el cantante y priorizó su amistad con el cantante regional por encima de una polémica y lo “perdonó” por el duro comentario que realizó.

“Mi amistad con él no puede cambiar por un comentario. Si me lo dice en persona créanme que soy el primero en decirlo aquí: ‘Oigan, se rompió la amistad’, pero no creo. A parte, a un amigo de verdad lo traes en el corazón y yo creo que José Manuel Figuera es mi amigo”, sentenció.